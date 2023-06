A világszerte népszerű "száraz január" és a "józan október" között a fesztiválszezon és a gondtalan nyaralások idején alatt bizony sokkal könnyebb belecsúszni egy kerti partiba, vagy egy hajnalig tartó mulatságba, miközben másnap szó szerint vár rád a „másnap". A fokozott alkoholfogyasztás és a mellé társuló kialvatlanság miatt pedig valószínű könnyebben mondod le az edzést, és választod inkább az egész napos fekvést, miközben tárcsázod a kedvenc futárod számát egy dupla sajtos pizzáért. Egy-egy ilyen alkalom nyilván mindenki nyarába mindenfajta következmény nélkül belefér, azonban ha ezek a kitérők heti szinten, akár többször is ismétlődnek, akkor hamar búcsút inthetsz annak az edzettségi szintnek, amit hosszú hónapok alatt felépítettél akár a konditeremben, vagy a futópályán.

A legegyszerűbb talán úgy szemléltetni, hogy miként is reagál a szervezeted az alkoholra, hogy képzeld el, hogy a főnököd túlóráztat. Amikor alkoholt fogyasztasz, azzal te bírod extra munkára a szervezetedet, ami ilyen esetekben mindig azon munkálkodik, hogy feldolgozza az üres, energia és tápérték nélküli extra kalóriákat, melyek ráadásul vizet vonnak el a sejtektől. Ezért tapasztalhatod azt, hogy minél többet iszol, annál többet jársz a mosdóba is, mivel az alkohol folyamatosan dehidratál. Ráadásul az alkohol gátolja a szénhidrát- és a fehérje anyagcsere folyamatokat is, ami korlátozza az izmok regenerációját.

Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy hiába érzed magad álmosnak egy-két pohár koktél után, a pihenésed nagy valószínűséggel sokkal gyengébb és rosszabb minőségű lesz az éjszaka során. A szeszes italok hatására míg alszol, a májad egész éjszaka dolgozik azon, hogy lebontsa a vérből az alkoholt, és ezt a munkát bizony alvászavarral jelezheti neked a szervezeted. Tehát fáradtabban, gyengébben, demotiváltan ébredsz, ráadásul könnyen előfordulhat, hogy gyomorgondokkal és fejfájással kiegészülve. Az alkoholfogyasztás továbbá kedvezőtlenül hat a nyugalmi pulzusodra és a pulzusszám-variabilitásra (HRV) is, amit már nagyon sok okosórával nyomon lehet követni. Ez az érték az egyes szívverések közötti időbeli eltérést jelzi, és a minél magasabb mérőszám fittebb és pihentebb szervezetre utal.

Nyilván egy átmulatott éjszaka után kiváltott hatás függ az elfogyasztott alkohol mennyiségétől, minőségétől, továbbá az életkorod, a súlyod, és az általános fizikai állapotod is kihat arra, ahogy a szervezeted kezeli a macskajajt. Ahogy arra sincs tudományosan elfogadott álláspont, hogy ha egyáltalán nem fogyasztasz alkoholt, akkor garantáltan jobb sportoló leszel, vagy gyorsabban leadod a felesleges kilókat, azonban az általánosan elfogadott nézőpont, hogy az egészséged szempontjából, mint amúgy az élet minden területén, az alkoholfogyasztásban is, a mértékletességen van a hangsúly.

Nem kell lemondani a közös koccintásokról, az alkalmankénti ünneplésekről, de már azzal sokat tehetsz a fittségedért, ha például hozol egy olyan szabályt az életedben, hogy hétköznap nem iszol, vagy hetente kétszer belefér 1-2 pohárka, de tudatában maradsz, hogy másnap vár rád az edzés is!

