A pandémia óta robbanásszerűen megnőtt azoknak a száma, akik otthonról végzik a munkájukat, az irodába csak néha vagy soha nem járnak be. Az Egyesült Államokban már adatok is vannak erről, ott tízből minden nyolcadik munkavállaló állt át home office-ra. Magyarországon ennél szigorúbbak a munkahelyeken, de nálunk szintén sokan ülnek íróasztalhoz a saját otthonukban reggel 9-kor. Ennek számos előnye van, hiszen így nem kell reggel korán kelni, a dugóban állni, teljes nyugalomban lehet dolgozni. Ám, mint mindennek, megvan ennek is az árnyoldala, többször felmerült már, hogy a home office nem annyira jó dolog, könnyen elmagányosodáshoz vezethet, sőt a pszichológusok szerint az alkoholizmus kialakulásához is hozzájárulhat.

Egyre többen isznak alkohol a home office ideje alatt

A legfrissebb tudományos kutatások rávilágítottak, hogy a világjárvány során a bezártság miatt sokan sokkal több alkoholt kezdtek inni, mint korábban. Azok pedig, akik a pandémia elmúltával is otthon ragadtak a home office-nak köszönhetően, sajnos nem tették le a poharat. Sőt.



A legtöbbet a fiatalabb munkavállalók, a 25-35 év közöttiek isznak munkanapokon, valamint azok, akik valamilyen stresszes pozícióban vannak, esetleg menedzserek. Jellemzőbb ez a magasabban iskolázottakra is, a szakemberek szerint azért, mert többnyire nekik van olyan munkájuk, amit otthonról könnyedén el lehet végezni számítógépen keresztül. A pszichológusok felfedték az okokat, ezek között szerepel, hogy az elmagányosodott munkavállalók már nem érzékelik annyira a határokat, nem félnek a lebukástól, illetve megszokták, elérhető számukra az ital.



Gondolj bele, az irodában senki nem csempészne egy kis bort a kávéscsészéjébe, hogy el tudja viselni az unalmas meetingeket és az unalmas prezentációkat, de ezt otthon simán, lebukásmentesen tehetik meg. A legtöbben ráadásul mindig tartanak otthon több-kevesebb alkoholt, míg a munkahelyek többségén bizony nincs bárszekrény vagy ingyen sör. Arról nem beszélve, hogy a magány miatt érzett állandó enyhe és közepes mértékű szorongásra kimondottan jól hat az alkohol, ezért is olyan könnyű rákapni az ízére.

Nekik sem ment olyan könnyen a leszokás:

Galéria / 6 kép Híres emberek, akik az alkoholizmus rabjai voltak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

ŐK viszont elvből nem isznak!

Galéria / 8 kép 7+1 sztár, akik sosem isznak alkoholt Megnézem a galériát