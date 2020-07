7 dolog, amiért soha többé ne kérj bocsánatot

Gyerekkorunk óta tudjuk, hogy ha valamit rosszul csinálunk elnézést kell kérnünk érte. És amíg vannak, akik felnőttkorukra elfelejtik, hogy milyen sokat jelenthet egy egyszerű „sajnálom”, mások átesnek a ló túloldalára.

Hogyha neked is szinte kötőszavaddá vált a bocsi, ha te is „elnézést a zavarásért”-tal nyitsz minden telefonbeszélgetést és az étteremben is elnézést kérsz, ha nem ízlik valami, akkor tudod miről beszélek. Persze semmi gond nincs azzal, hogyha az ember illedelmes, de a túlzott szabadkozás sem jó.

Ha olyan dolgokért is bocsánatot kérünk, amiért egyébként nem kéne, magunkkal is elhitetjük, hogy mindenért mi vagyunk a hibásak és másoknak is ezt közvetítjük. Emellett a bocsánatkérés jelentősége is csökken, hiszen nem feltétlenül azért kérünk bocsánatot, mert komolyan is gondoljuk, hanem mert így szoktuk meg.

Most összeszedtünk 7 olyan dolgot, amiért soha nem kell bocsánatot kérned! Ha legközelebb azon kapod magad, hogy a következő dolgok miatt szabadkoznál állj meg egy pillanatra. Gondold végig, hogy tényleg bocsánatot kell-e kérned és ha nem, fogalmazd át a mondanivalódat!

Ezért a 7 dologért soha többé ne kérj bocsánatot!

