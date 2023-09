Tényleg csökkenti a stresszt, ha az arcoddal a kutyád bundájába bújsz? Eláruljuk!

Köztudott, hogy a krónikus stressz mennyire megvisel mindenkit. Arról nem is beszélve, hogy mennyi egészségügyi problémát is okozhat, például kimerültséget, pattanásokat, sőt, akár hajhullást is. Sajnos nemrég jelent meg az Amerikai Pszichiátriai Társaság egyik kutatási eredménye, amiben leírták, hogy sokkal több nő küzd a stressz okozta panaszokkal, mint a férfiak, amit annak tudnak be, hogy a nők általánosan érzékenyebben reagálnak a világ dolgaira, valamint a mindennapokban sokkal több nehézséggel kell szembenézniük akár a gyereknevelés, a munka, a háztartás terén, és ezt a listát bizony szinte a végtelenségig lehetne sorolni.

A stressz kezelése tehát nőként főleg nem egyszerű feladat, és sokan küzdenek vele napi szinten, így összegyűjtöttünk néhány szuper hatékony és egyszerű tippet, amik betartásával gördülékenyebben veheted az eléd kerülő akadályokat.

1. Tanuld meg a 4-7-8-as légzőtechnikát

A mély légzés az egyik leggyorsabb és legegyszerűbb módja a stressz pillanatnyi kezelésének, sőt, egy erőteljes levegővétel képes a test és az elme kémiáját is megváltoztatni. Az egyik legjobb módszer pedig a 4-7-8-as légzés, amit a következőképpen sajátíthatsz el: Mielőtt elkezdenéd, engedd ki az összes levegőt a tüdődből, majd úgy vegyél egy mély levegőt, hogy közben négyig számolva lélegzel be, majd ülj nyugodtan, számolj el hétig miközben visszatartod a lélegzeted, ez után pedig lassan fújd ki a levegőt úgy, hogy közben nyolcig számolsz. A tökéletes zen állapothoz négyszer végezd el a légzőgyakorlatot.

2. Bújj az arcoddal a kutyád bundájába

Vagy a macskádéba, vagy egy plüssállatba. A szőr érintése tudományosan bizonyítottan ellazít, és kutatások azt is igazolták már, hogy azok az emberek, akiket otthon vár egy négylábú, sokkal kevésbé stresszesek. A vizsgálat során kutyás gazdikat vontak be a tanulmányba, ahol megállapításra került, hogy azért is nyugodtabbak akik megosztják az otthonukat kutyával, mert a napi rendszeres séták alatt is sok stresszt lehet levezetni. Nincs kutyád? Sebaj, attól még sétálni ugyanúgy ér!

3. Jelölj ki havi legalább egy pizsamás napot

Igen, egy olyan napot, amikor egész nap otthon vagy, nem csinálsz semmit, még csak fel sem öltözöl. Maradj ágyban, tegyél fel egy arcpakolást, nézd meg a kedvenc filmjeidet, egyél jégkrémet, pattogtass kukoricát, rendelj pizzát, vagy csinálj bármit, ami teljesen kikapcsol. Egy egész álló nap.

4. Fogadd el a tökéletlenséget

Nincs kedved hajat mosni, főzni, takarítani, vagy épp vasalni? Akkor ne tedd! Használj száraz sampont és köss kontyot, rendelj valamit, vagy mikrózd meg azt a lefagyasztott lasagnét, amit még anyukádtól kaptál vészhelyzetre. Vegyél egy robotporszívót a következő két pár új cipő helyett, a blúzodat pedig nyugodtan felveheted vasalatlanul is, hiszen amint leülsz a villamoson úgyis tele lesz gyűrődéssel. Rengeteg felesleges stressztől megkímélheted magadat, ha lazábban állsz a hétköznapi feladatokhoz.

5. A hírek helyett nézz sorozatot, vagy olvass

A híradóban vagy a hírportálokról áramlanak a negatív energiák, amiket érdemes kiiktatni, ha amúgy is hajlamos vagy a stresszre. A lényeg, hogy ne hagyd, hogy politikai és a gazdasági hírek mérgezzék a lelked. Persze, illik tájékozottnak lenni a világ dolgairól, de a munkából, fáradtan hazaérve, este, fáradtan inkább töltődj. Hallgass podcastot, nézz YouTube videókat, vagy sportot. Persze, mi is tudjuk, hogy az Emily Párizsban nem egy Oscar-díjas alkotás, de naponta egy rész a munkából hazaérve arra pont jó, hogy kikapcsolódj teljesen az egész napos stresszből.

6. Mozogj legalább 20 percet minden nap

A testmozgás a legcsodálatosabb stresszoldó. Csökkentheti a vérnyomást, javítja az alvás minőségét, és több energiát ad. Igen, még akkor is, ha azt érzed semmi kedved elindulni a konditerembe, vagy futni, egy edzést sem fejezett be soha senki még úgy, hogy ezt ma nem kellett volna…

További stresszűző tippekért pedig lapozd végig a galériánkat, hátha találsz köztük még olyan módszert, ami nálad beválhat!

