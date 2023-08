Egy pofonegyszerű módszer: a zónázás

Még mielőtt rátérnénk a konkrét takarítási tippekre és trükkökre, muszáj megmutatnunk neked egy módszert, ami szerintünk zseniális és tulajdonképpen elejét veszi, hogy bármikor is meglepetés érjen, legalábbis, ha vendégek érkeznek hozzád váratlanul és rövid idő alatt kell tiszta és rendes otthont villantanod.

A zónázás aranyat ér

A zónázás egy fázisokra bontott takarítási-rendszer, ami a rend és a tisztaság szinten tartásában jelent valóban hatékony segítséget. Ezzel a módszerrel elkerülheted, hogy a hónap végén összecsapjanak a fejed felett a hullámok és több napon át kelljen rendezkedned, felmosnod, tükröket pucolnod, porszívóznod ahhoz, hogy valahogy kinézzen a lakás. Ha megtetszett a zónázás ötlete, akkor nincs más teendőd, mint hogy az otthonodat zónákra oszd: ha kicsi a lakásod, a helyiségek szerinti felosztás is tökéletes, ha nagyobb, akkor érdemes legalább 5 zónát kijelölnöd. Ha ezzel megvagy, minden zónához írj állandó tennivalólistát – a portörléstől elkezdve a felmosáson át az ablakpucolásig –, hogy mi mindent kell ott elvégezni hetente/havonta.

„Ez lesz a takarítási mesterlista, amit csak egyszer kell megírnod, utána már elég rápillantani ahelyett, hogy folyton felírod az emlékeztetőkhöz, hogy »konyhafelmosás« meg »akváriumpucolás«. Ez a mesterlista abban is segítségedre lesz, hogy akár a családtagjaidnak is ki tudj delegálni egy-egy tennivalót anélkül, hogy hosszasan magyaráznod kellene, pontosan mit is jelent egy adott zóna rendbetétele – javasolja Farkas Lívia az urban:eve életmód blog szerzője.

A rendszer működtetése pofonegyszerű: mindegyik zónához rendelj egy hetet a hónapban és haladj végig a zónához tartozó teendőlistán. Ily módon minden hónapban szisztematikusan végig tudsz menni az egész lakáson, nem kell egyszerre „belerokkannod” a sok tennivalóba, kis lépésekben végigtakaríthatod az összes helyiséget.

forrás: Pixabay/Congerdesign Az első teendőd: mindent előkészíteni, amire a takarításhoz szükséged lesz.

5 expressz takarítási tipp, ha kevesebb, mint egy órád van

Vendégek érkeznek és csak szűk órácskád van vagy még annyi sem, hogy „glancba” vágd a lakást? Csak semmi pánik! Erre is van pár bevált tippünk, amelyet többgyermekes, feketeöves anyukáktól tanultunk!

Tipp 1: Mindent készíts elő!

Először kezdd azzal, hogy kinyitod az ablakokat, hagy szellőzzön ki a lakás, miközben te sürgölődsz. Aztán gyűjts össze mindent, ami a takarításhoz szükséges, hogy ne kelljen mindig valamiért szaladgálni, hiszen azzal is csak az idő megy. Amire biztosan szükséged lesz:

Papírtörlő, néhány tiszta rongy, szivacs

Üvegtisztító spray és antibakteriális felülettisztító spray vagy a kettő helyett egy univerzális tisztító

WC tisztító

Porszívó

Felmosó szett (ebbe már előre be is készítheted a felmosóvizet)

Tipp 2: Kezdd a konyhával!

A legtöbb lakásban amerikai konyha van – azaz egy légtérben van a nappalival –, ami nagyon előnyös, amikor vendégek érkeznek és te a konyhából beszélgethetsz velük zavartalanul, de korántsem olyan barátságos, amikor halmokban áll a mosatlan, koszos a gáztűzhely és tele van ételmaradékokkal a konyhapult. A mosatlan edényekre megoldás a mosogatógép, amibe csak be kell pakolnod, a többit elvégzi helyetted, annak hiányában viszont nincs más választásod, mint szélsebesen elmosogatni. A következő kihívás a tűzhely rendberakása. Ehhez használj szivacsot és pár csepp mosogatószert, amivel a durvább szennyeződéseket eltávolítod, majd egy papírtörlővel töröld át a felületet és már készen is vagy.

forrás: Getty Images/wera rodsawang Töröld át a konyhapultot is!

Tipp 3: Folytasd a nappaliban!

Ha vendégeket vársz, akkor a konyhán/étkezőn kívül a nappali a legesélyesebb helyszín, ahol leültök majd beszélgetni. Itt kezdd azzal, hogy mindent bepakolsz, ami szem előtt van a szekrényekbe, fiókokba: számlákat, újságokat, ruhákat, könyveket. Szedd össze a lakásban szanaszét hagyott holmikat! Ebben nagy segítségedre lehet egy méretes szennyeskosár, amellyel minden helyiséget végigjárva begyűjtheted a zoknikat, üres kekszes dobozokat, csokipapírokat és mindent, ami nem oda való. Ha ezzel megvagy, töröld át a feltűnően porosodó felületeket: az üvegasztalt, a komódok tetejét!

Tipp 4: WC és fürdő

A fürdőt mindössze 6 perc alatt elintézheted. Kezdd azzal, hogy tisztítószert öntesz a wc-be, ami köztudottan a legkényesebb – és ha nincs rendszeresen takarítva a legszagosabb – pontja a fürdőnek. Miközben a vegyszer teszi a dolgát, tisztítsd meg a kádat és a mosdókagylót is egy tisztítószeres szivaccsal, és ne feledkezz meg a tükörről sem (ez utóbbi egyszerűen megy: elég egy fújás az ablaktisztítóból, majd töröld át papírtörlővel)! Egy kefével tisztítsd meg a wc-t, majd öblítsd le. Végül pedig tegyél ki néhány új, tiszta és száraz törülközőt, valamint ha használsz és van, a kilépő szőnyeget is cseréld.

Tipp 5: Gyors porszívózás

Ha azt látod, hogy a lakásban szállnak a porcicák, a konyha tele van morzsákkal, a fürdő meg hajszálakkal, akkor a porszívózást nem úszod meg. Gyorsan láss is hozzá, és ha még marad időd, legalább a kilátszó felületeket mosd fel. Ez nem csak látványban tesz hozzá a tisztasághoz, de az egész lakásban kellemesebb, frissebb illat is lesz. És ha még ezek után is maradt pár perced (és persze energiád), akkor azt használd arra, hogy az utolsó simításokat is elvégezd: felrázd a párnákat az ülőgarnitúrán, megigazítsd a hálóban az ágytakarót, elrendezd a magazinokat az asztalon. Már érkezhetnek is a vendégek!

Ha még több rendrakási tippre lenne szükséged, a galériában 6 olyan tanácsot találsz, ami jelentősen megkönnyíti az életed!

Galéria / 6 kép 6 egyszerű takarítási trükk, amiről azt kívánod, bárcsak ismerted volna korábban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA magazin írása.