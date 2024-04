Toplista: Minden idők 10 legjobb romantikus filmje, amit MUSZÁJ megnézni

Bár a szerelmes filmek az elmúlt évtizedben sajnos igencsak kiszorultak a mozikból, és inkább szuperhősöket, illetve akciósztárokat láthattunk a széles vásznon, valójában szó sincs arról, hogy a nézők ne vágynának a romantikára, sőt! Sydney Sweeney és Glen Powell romkomja, az Imádlak utálni (Anyone but You) például hatalmasat kaszált a mozipénztárakban 2024 elején.

Szóval az alkotók bebizonyították, hogy a románcoknak nem csak a streamingplatformokon a helye – imádjuk, ha megnevettetnek minket, megmelengetik a szívünket, de időről időre azt se bánjuk, ha egy szerelmi történet miatt sírva fakadunk. Úgyhogy mi most összegyűjtöttük neked minden idők 10 legjobb romantikus filmjét, amelyek garantáltan mosolyt csalnak az arcodra, vagy a könnyekig meghatnak.

Toplista: Minden idők 10 legjobb romantikus filmje

Galéria / 10 kép Toplista: Minden idők 10 legjobb romantikus filmje Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Vannak ráadásul olyan alulértékelt romantikus filmek is, amiket tényleg muszáj látnod, ha imádod a műfajt:

Galéria / 8 kép Alulértékelt romantikus filmek, amiket muszáj látnod Megnézem a galériát