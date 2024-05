Szoboszlai Dominik külseje drasztikusan megváltozott: a rajongók szúrták ki, mi lett teljesen más a sztárfocistán

Amikor egy sztárfocista olyan szinten változtatja meg a megjelenését, hogy az Hollywoodban is szembeötlő lenne, akkor biztos lehetsz benne, hogy ez nem marad észrevétlen. Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott büszkesége, nemrégiben egy olyan új mosollyal állt elő, ami akár a vörös szőnyegre is simán odaillene. De vajon tényleg mindenki odavan az új lookért?

Nemrégiben került fel a Redditre egy fotó, ahol Dominik új, fogászati héjakkal ellátott, csillogóan fehér fogsorral tündököl. Ezt a típust sok helyen „hollywoodi mosolynak" hívják, és bár kétségtelenül lenyűgöző, a rajongói vélemények megoszlanak ebben a kérdésben.

„Nem tudom, miért választotta ezt a fogászati beavatkozást, hiszen korábban is gyönyörű és természetes volt a mosolya" – írták többen. Mások éles bírálatot fogalmaztak meg: „Úgy néz ki, mintha protézise lenne. Nem tetszik ez a munka, az eredeti fogsora tökéletes volt, nem értem, miért kellett ezt megváltoztatni."

A fogászati héjakért való döntés nem mindig kap pozitív fogadtatást, különösen, ha az eredeti állapot kifogástalan. „Sajnálom, hogy így elrontotta a szép fogait. Az ő eredeti, egyedi mosolya sokkal jobban állt neki. Egy kis fehérítés még hozzáadhatott volna a természetes szépségéhez, de ez a változtatás túl műnek tűnik."

És vannak, akik még tovább mennek: „Nem értem, miért van szükség ilyen kerámia héjakra, ha valakinek már eleve szép a fogazata. Szerintem ez még öregíti is őket. Nekem is jó fogaim vannak, természetesen szépek, és soha nem gondolnék arra, hogy ilyesmit csináltassak, még ha lenne is rá pénzem."

Szóval, míg Szoboszlai Dominik új mosolya vitathatatlanul ragyogó, úgy tűnik, nem mindenki rajong érte annyira, mint ahogyan azt előzetesen gondolta volna. Azonban minden változás megosztó lehet, különösen, ha egy közismert személyiség van a középpontban. Az újításoknak mindig megvan az a bájuk, hogy beszélgetésre késztetik az embereket – legyen szó akár egy focista mosolyáról is.

Mi persze így is imádjuk Dominikot, a rajongók pedig bizonyosan meg fogják szokni az új külsejét idővel!

