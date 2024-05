Napi horoszkóp május 9.: a Bikáknak kellemes meglepetésben lehet részük, a Rákok hatalmas lépésre szánják rá magukat

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 9.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében úgy érzed, hogy bármit teszel, mégsem alakulnak kedvezően a folyamatban lévő, számodra elég fontos ügyek, melyet úgy gondolod, mégsem nézhetsz tétlenül. Éppen ezért elérkezettnek látod a pillanatot, amikor a sarkadra kell állnod és a lehető leggyorsabban közbe kell avatkoznod, különben dugába dőlhet minden. Motiváljon az, hogy amennyiben sikerül átvágnod a gordiuszi csomót, szinte garantált a siker. Ne hallgass a kéretlen tanácsadókra, ne hagyd magad letéríteni az útról, csak menj, amerre a női megérzésed visz!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második fele kellemes meglepetést tartogat számodra, mely bearanyozza az egész napot számodra, ráadásul olyan személy áll a háttérben, akitől a legkevésbé sem számítottál ilyesmire. Légy hálás az ilyen a pillanatokért, hiszen ezek átsegíthetnek a nehezebb akadályokon is egy-egy nagyobb lélegzetvételű feladatnál. Örömödet igyekezz másokkal is megosztani, hiszen sokkal könnyebben megy a munka, ha mindenki látja, hogy a megoldhatatlannak tűnő feladatokra is lehet megoldás. A lehető legjobban alakul a napod, ennek köszönhetően mindenhez sokkal nagyobb kedvvel fogsz hozzá, este pedig önfeledten adhatod át magad a pihenésnek!

IKREK (május 21-június 21)

Nem éppen a legjobb hangulatban indul a napod a hét második felében, olyan terhet kapsz ugyanis a nyakadba, amire nemhogy nem voltál felkészülve, de azt sem tudod, mit kezdj vele. Itt most azonban nincs más választásod, mint odaállni a START vonalra, hisz kénytelen vagy mégis megerőltetni magad és tenni valamit a siker érdekében. Ne késlekedj sokáig, hiszen minél tovább húzod az időt, annál később végzel a tennivalókkal. Küzdd le a rossz érzéseidet, mert sokkal messzebbre jutsz, ha megpróbálsz kicsit lelkesedni és kihívásként tekinteni az előtted álló feladatokra!

RÁK (június 22-július 22)

Hatalmas lépésre szánod rá magad a hét második felében, olyan kihívásra mondasz ugyanis igent, amely fenekestől fogja majd felforgatni az eddig nyugodtnak hitt életedet. Mivel az ember nem ugrik fejest mindennap ilyen kalandokba, épp ezért igyekezz minden apró részletet alaposan végiggondolni, zárd ki a külvilágot annak érdekében, hogy mindent nagyon pontosan kidolgozhass. Mivel nagy kockázatot vállalsz, így abszolút biztosra kell menned, nehogy véletlenül hiba csúszhasson a számításaidba. Ha megfelelően koncentrálsz, kellő figyelemmel teszed a dolgodat nem okozhat gondot, hogy véghezvidd, amit kiterveltél. Ezúttal nem vagy önző, ha csak magadra figyelsz, hisz ez most nem egy kockázatmentes játék!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki új utat mutat neked a hét második felében, mely új lehetőségeket is tartogat számodra, ezért pedig roppant hálás lehetsz az illetőnek. Mindig tanulságos látni, hogy mások milyen módon próbálnak boldogulni, s ha valaki megosztja veled a tapasztalait arról, miként érte el az irigylésre méltó sikereit, azért csak köszönettel tartozol. Légy hálás ezért, értékeld az önzetlen segítséget és törődést, hiszen különösen szerencsésnek tudhatod magad, nem mindenki mondhatja el ugyanis magáról, hogy ilyen személyek veszik körül!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem mindennapi lehetőség kapujába érkezel a hét második felében, mely megannyi élményt tartogat számodra. Ezt azonban senki nem adja ingyen, el kell döntened, hogy hajlandó vagy-e helyenként nagynak tűnő áldozatot is hozni vagy úgy látod, túl sok a kockázat és a veszíteni való. Mérlegeld, hogy mi a célravezetőbb számodra, az, hogy biztonsági játékot játssz vagy hogy tizenkilencre lapot húzz, amivel kockáztatsz ugyan, viszont esélyed lehet elérni azt, amire hosszú ideje vágysz. Időnként muszáj belevágni a bizonytalanba, még akkor is, ha az veszélyesnek tűnnek, másként ugyanis messze elkerül a siker. Legyél bátor, hisz aki mer, az nyer!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy óvatlan pillanatban kellemetlen helyzetbe kerülhetsz a hét második felében, melynek nyomán magyarázkodhatsz, hogy mit és miért mondtál vagy tettél. Mivel alapvetően az emberek hajlamosak az ítélkezésre, épp ezért legyen most elsőszámú célod az, hogy ezt megelőzd, hiszen ha ez alapján zárnak skatulyába, onnan elég nehéz lesz majd kiszabadulnod. Meglátod, ha elég fifikás vagy és tisztázni tudod a történteket -márpedig miért ne tudnád–, akkor nem származhat semmi hátrányod a dologból. Ne késlekedj azonban, mert fogy az időd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében kezd elveszni a korábban érzett magabiztosságod, egyszerűen valahogy nem tudsz már olyan céltudatosan menni, minden akadályt legyőzve, hisz az utad abszolút nincs kikövezve. Amennyiben valóban így érzel, abban az esetben Inkább pihenj meg egy kicsit, rendezd a gondolataidat, vedd számba a lehetőségeket, hátha új inprirációkra találsz. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, mégis higgy magadban, hisz ha egyszer az út végére érsz, ott olyan sikerek várhatnak, amelynek nyomán nem lesz többé okod kételkedni magadban! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakin szeretnél mindenáron segíteni a hét második felében, aki azonban eléggé elutasítóan viselkedik veled szemben. Ezzel tehát nyilvánvalóvá válik számodra, hogy tulajdonképp két külön úton haladtok, mégis fontos számodra, hogy megértesd az illetővel azt, hogy nem az ellenfél csapatát erősíted, hanem vele együttműködve kívánod elérni a győzelmet. Ugyanakkor azt is meg kell értened, hogy az elutasítás valójában nem neked szól, könnyen lehet ugyanis, hogy a szóban forgó személy egyszerűen csak belefáradt a hiábavaló küzdelembe. Ne haragudj rá, inkább igyekezz megértetni vele, hogy mit akarsz, s biztosítsd arról, hogy mindenben számíthat rád!

BAK (december 22-január 20)

Egy bizonyos közösség kakukktojásává válhatsz a hét második felében, bizonyos személyek ugyanis azért nem fogadnak el, mert az ő álláspontjuk szöges ellentétét képviseled. Emiatt kerülhetsz velük könnyen konfliktushelyzetbe, hiszen ők ugyan kísérletet tesznek arra, hogy jobb belátásra bírjanak, ám mivel te hajthatatlan vagy, épp ez dühít fel mindenkit. Ne menj azonban bele semmiféle adok-kapokba, inkább állj félre és engedj teret azoknak, akik többségben vannak, ne akarj egy fecskeként mindenkit meggyőzni arról, merre is van az általad helyesnek gondolt útirány. Te menj a saját utadon, hiszen nem kell mindannyiótoknak azonos célok felé menni vagy ha igen, akkor senki nem mondta, hogy nem lehet különböző útvonalakon megközelíteni azt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében bosszankodva konstatálod, hogy nem éppen a számodra legkedvezőbb módon alakulnak az ügyeid, melyet rendkívül frusztrálóan élsz meg, ráadásul pillanatnyilag nem is tudod befolyásolni az eseményeket. Fogalmad sincs, min kellene változtatnod ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön és esélyed legyen a sikerre, de semmiképp nem érdemes teret engedned a negatív gondolatoknak. Hidd el, ha van benned kellő hit, magabiztosság és akaraterő, akkor bizony elérheted azt, amit szeretnél!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felere elégeled meg azt, hogy valaki gátlástalanul viselkedik a környezetedben, gyakorlatilag mindenkin keresztülgyalogolva, aki az útjába kerül. Nem akarsz te mindenki nevében beszélni, de az biztos, hogy a saját érdekeid védelmében ezen a ponton érdemes valóban szót emelned. Hangot azonban semmiképp, inkább visszafogottan, de világosan add a tudtára, hogy tisztességtelen eszközökkel nálad semmire nem megy, téged ugyanis nem olyan fából faragtak, hogy hagyd magad csakúgy eltaposni, mint egy műanyag palackot. Ne engedd egyetlen percig sem, hogy teret nyerjen ez a fajta viselkedés!