Magam sem hittem el: így sikerült az évek óta tartó vállfájdalmamat elmulasztanom otthon

Már fiatalabb koromban is megesett, hogy fájt a vállam, pláne, amikor a nehéz iskolatáskát cipeltem hónapokon át, szinte minden nap. Bár visszatekintve tudom, hogy abszolút nem ideális táskára esett a választásom, de akkor ezzel nem foglalkoztam, a fájdalmat jól viseltem. Azóta eltelt sok-sok év (belegondolni se merek, mennyi), és a vállfájdalom egyre gyakoribb vendéggé vált az életemben, pedig még messze vagyok azért a nyugdíjas kortól.

Volt, hogy időszakosan jobb lett, aztán olyan is, hogy reggel már erős vállfájdalommal ébredtem, és bár jártam masszíroztatni, nem mindig segített. Pláne, hogy elég rohanó életmódot folytattam, keveset pihentem, autóban és számítógép előtt ültem, sokat stresszeltem, és az is nagyon igaz, hogy ha a lélek nincs rendben, annak sokszor vannak fizikai jelei is.

Arról nem is beszélve, hogy sokszor ülök görnyedten a laptop előtt, volt, hogy túlzásba estem a mozgással, cipekedéssel, és egyszerűen nem maradt idejük az izmaimnak a pihenésre. Aztán néhány hónapja szembejött velem egy cikk, amiben javasoltak pár egyszerű vállat ellazító gyakorlatot, amit elkezdtem csinálni, és magam is ledöbbentem, de rengeteget javult a fájdalmam! Ha te is kipróbálnád, felfedem lépésről lépésre, mit kell tenned:

1. Feküdj le az oldaladra, úgy, hogy a térdeidet behajlítod és a karodat kinyújtod magad elé. Lassan a felső karoddal (ez maradjon egyenes!) kezdj el a hátad mögötti irányba nyúlni, miközben a felső testeddel és a fejeddel is errefelé fordulsz. Ezután tartsd meg magad ebben a nyújtózkodó pózban úgy 20-30 másodpercig. Mindkét oldalon végezd el, naponta kétszer vagy háromszor.

2. Ülj le egyenes háttal a földre, a kezeidet emeld a mellkasodhoz, majd a karodat húzd hátra, a lapockáidat megfeszítve, amennyire csak tudod, és öt másodpercig tartsd ki ezt a pózt. Ismételd meg ötször!

3. Fogj a kezedbe egy hajgumit, állj meg, majd tarts előre a karjaidat teljesen (legyenek egyenesek). Ezután a hajgumit fogva mindkét kezedben, húzd szét, amennyire csak tudod, és közben fókuszálj a lapockáidra, hogy azok is feszüljenek! Mozgasd a karodat közben oldalra és vissza. Heti kétszer-háromszor elég megcsinálni, de akkor 10-szer!

Ha a gyakorlatok nem segítenek a vállfájdalmadon, ne tétovázz orvosi segítséget kérni! Fájdalommal élni nagyon nehéz, így érdemes tájékozódni, milyen lehetőségeid vannak az állapotod javítására, legyen szó gyógytornáról vagy akár komolyabb esetben műtétről.

