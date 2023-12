Imádod a halat? Akkor van egy rossz hírünk: a vadon élő fajták szinte mindegyike fertőzött ezzel

Még 2018-ban szántotta fel a netet az a sztori, miszerint egy kaliforniai család vadon fogott lazaccal tért haza a boltból, majd mikor otthon kipakolták a zsákmányt, hihetetlen kép fogadta őket. Gyenge idegzetűek miatt inkább nem teszünk be képet az esetről, de a lényeg, hogy valamiféle fonálféreg lepte el a halat, ami vidáman mozgolódott a tetemen.

A vizuális típusok most hátrányban vannak, hiszen könnyű elképzelni ezt az undorító jelenetet, de ami még rosszabb, hogy ez nem egyedi eset. A vadon élő halfajták esetében nagyon könnyen előfordulhat, hogy amennyiben nincsenek megfelelően tárolva vagy előkészítve, élősködők lepik el őket. Nemcsak a látvány miatt undorodhat meg valaki egy életre a halaktól, de sajnos léteznek olyan paraziták, melyek az emberi szervezetbe kerülve elég komoly problémát okozhatnak. Az anisakis lárvája anisakiasist, gyomorbetegséget okozhat, amitől hasfájás, gyulladás alakulhat ki.

„Szinte minden halfajtában vannak paraziták”

– állítja Portland vezető halszállítója az amerikai Vice magazinnak. Portlandban is történt ugyanis hasonló eset, mint a fentebb leírt amerikai családdal, de talán még cikibb volt az, hogy egyenesen egy étteremben szolgáltak fel kukacos halat.

forrás: Getty Images/VICUSCHKA A vadon élő halak nagy része fertőzött, hőkezeléssel azonban orvosolható a probléma.

Hogyan került el a fertőzött halat?

Mindez nem jelenti azt, hogy a halimádók ne fogyaszthatnák a továbbiakban is nyugodt szívvel ezt az ételt, sőt! Ezek a férgek leginkább a nyers halak esetében okozhatnak problémát, a halak természetes testhőmérséklete ugyanis táptalajt biztosít a szaporodásukhoz. A kulcs viszont a hőkezelés, amely lehet hűtés és sütés is. A betolakodók ugyanis elpusztulnak, ha legalább 7 napon keresztül -20 fokon tárolják őket, de akkor is, ha 15 percig legalább 63 fokon hőkezelik. Persze a séfek az utóbbival biztosan nem értenének egyet, a hal ugyanis ekkora hőtől elkezd zsugorodni, kiszáradni és elveszíti természetes zamatát. A fentebb említett étteremben is valószínűleg ez a hozzáállás okozta az étel vesztét – nem kapott elegendő hőt.

De léteznek nyersen felszolgált halak is, gondolj csak a sushira, ám ebben az esetben sem kell tartani a féreg-problémától. Ezeket a halakat ugyanis lefagyasztják felszolgálás előtt. Ha ez sem győzött meg arról, hogy érdemes halat fogyasztani, hiszen számos vitamin és zsírsav megtalálható benne, akkor is van megoldás: vadon élő halak helyett válassz tenyésztett halakat, ahol alacsonyabb a paraziták előfordulási esélye. Egy 2009-ben készült dániai tanulmány épp erre világított rá: míg a vizsgált vadon élő halak fertőzöttségi aránya 90 százalék volt, addig a tenyésztett halak esetében ez az arány nulla volt.

Arra is van néhány okunk, hogy miért érdemes halat fogyasztani:

