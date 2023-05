Miért együnk lazacot? Természetesen elsősorban azért, mert szeretjük. Ám ha ez nem lenne elég nyomós érv, akkor most felsorolunk pár további indokot is. Ha végigolvasod, mennyi értékes tápanyagot tartalmaz, biztosak vagyunk benne, hogy még jobban fogod kedvelni. Ráadásul most az elkészítéséhez is hoztunk pár tippet és három kipróbált, isteni, ugyanakkor szupergyors és egyszerű receptet! Az ÉvaMagazin.hu cikke.

Van, aki imádja és van, akit ki lehet vele kergetni a világból. Egy biztos: a lazac – akárcsak a sushi –, senkit sem hagy hidegen. Aki nem szereti, nem akarjuk meggyőzni (dehogynem!), hogy mától rendszeresen fogyassza, de aki még nem igazán kísérletezett vele, mutatunk jó pár indokot, hogy miért érdemes bevezetnie az étrendjébe. Mert a lazac nem csak nagyon egyszerűen elkészíthető étel, de nagyon finom és egészséges is. Miért fogyassz rendszeresen lazacot? Kattints a galériára és megtudod! Galéria / 5 kép 5 ok, hogy miért fogyassz rendszeresen lazacot Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Füstölt lazacos krumplisaláta zöldfűszeres öntettel Meggyőztünk, hogy mától többször beiktasd a lazacot az étrendedbe? Akkor most hoztunk hozzá 3 szuperfinom, mégis szupergyors és egyszerű receptet! Galéria / 3 kép 3 szupergyors, egyszerű és istenien finom lazacos recept Megnézem a galériát Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Rikottás palacsinta lazaccal Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók

Promóciók A magyarokat jobban aggasztják saját jövőbeli kilátásaik, mint a betegségek A negatív stressz legmarkánsabb tényezője az ezzel rendszeresen szembesülők körében a személyes jövő és az egyéni kilátá... Promóciók Bőrproblémákkal küzdesz? Mutatunk rá megoldást, így végre csak a tiszta, hidratált és ragogyóan egészséges bőr marad Azt fontos tudni, hogy a bőrünk állapotára, kinézetére, megjelenésére hatással van az életmódunk, vagy akár a hormonális... Promóciók Légy részese egy felejthetetlen élménynek a Minaro Hotel Tokaj MGallery-ben! Ismerd meg az ötcsillagos, modern kori Maya világot, ahol páratlan és lenyűgözően festői környezetben adhatod át magad a... Fitteskedjünk Beach Body projekt a maximumon – így kerüld el az izomfájdalmakat! Megérkezett az igazi jó idő, és lassan tényleg kis nyári ruhákban, sortokban flangálunk, na meg a strandszezon is kopogt... Promóciók Éld át a varázslatos tavaszt Hévízen! Kényeztető pihenés és feltöltődés a Bonvitalban!