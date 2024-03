Károsítja a fogakat és a csontokat? Az orvos végre elárulja, hogy a szénsavas víz rossz hatással van-e a szervezetre!

Gondolkoztál már azon, vajon a szénsavas víz éppen olyan hidratáló és egészséges-e, mint a szénsavmentes? Ha igen, akkor ne keresgélj tovább, mivel kiderítettük a választ a kérdésedre: és vannak jó, illetve rossz híreink is. Amennyiben először inkább a pozitívumokat szeretnéd hallani, akkor máris eláruljuk, hogy egy 2016-ban publikált tanulmány szerint a víz a szén-dioxid hozzáadásával sem lesz kevésbé ideális választás, ha folyadékpótlásról van szó.

Már csak azért sem, mert a legtöbb víz igazából csak enyhén szénsavas, és a szén-dioxid tartom kitöltéskor tovább csökken, illetve később, a pohárban is. A szénsavas víz fogyasztása során egyébként hamarabb jelentkezik a telítettség érzés a gyomorban, de azért bátran kortyolhatsz belőle, ha hidratálni akarsz. Sőt, vannak olyan szénsavas vizek is, amelyek kis mennyiségben ásványi anyagokat, például nátriumot és magnéziumot is tartalmaznak, amelyek fokozzák a hidratációt.

A szénsavas víz éppen annyira hidratáló, mint a mentes, de a fogakat viszont károsíthatja.

A szakértők szerint a szénsavas víz esetenként savas refluxot, gázosodást és/vagy puffadást vált ki – ilyenkor természetesen korlátozni kell a bevitelét, a diabétesszel küzdőknek pedig mindenképpen csekkolniuk kell az ízesített verziók cukortartalmát. És bár a tény, hogy a szénsavas víz káros lehet a csontjainkra, a csontsűrűségre, az évek során mítosznak bizonyult, a rossz hír az, hogy a fogainkat viszont valóban rongálhatja. A szén-dioxid ugyanis a szájunkban szénsavvá alakul, a sav pedig csökkenti a szájüregünk pH-értékét, erodálja a fogzománcot, ami fogszuvasodáshoz, a fogak gyengüléséhez vagy érzékenységéhez vezethet.

Szóval, a fogaid épsége és szépsége érdekében jobb, ha időről időre mentes vízre cseréled a szénsavast, esetleg szívószállal iszod az utóbbit: és jegyezd meg, minél tovább kortyolgatod a savas vizet, annál hosszabb ideig vannak kitéve a fogaid a veszélynek, úgyhogy inkább hajtsd fel mindig a poharadat gyorsan!

Elég vizet iszol egyébként? Most megtudhatod!

