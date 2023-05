A táplálkozási szakértő elárulta, mi az, amit soha nem iszik: másnak sem ajánlja, hogy ebből fogyasszon

Amikor megtervezed, hogy az adott napon mit fogsz fogyasztani, tuti, hogy csak a reggeli, ebéd, vacsora, nasi és esetleg a desszert jár a fejedben, azzal azonban nem foglalkozol, mi lesz az, amit iszol, illetve, hogy jó-e az neked az egészséged szempontjából. Ráhibáztunk?

„Sajnos ebben az országban a hozzáadott cukor nagyrésze, amit elfogyasztunk, üdítőkből származik”

– kezdte a Huffington Post-nak a New Orleans-ban dolgozó Heather Nace dietetikus, akinek állítása nem csupán az Egyesült Államokra, hanem hazánkra is érvényes. A szakember hozzátette, a legtöbben bele sem gondolnak, milyen károsak ezek az italok, nem tudják, hogy ilyen formában kalóriák százait nyelik le. Ennek pedig nem csupán hízás lehet a következménye, hanem súlyos betegségek, szívproblémák is.

Ez persze szomorú hír azoknak, akik nem igazán szeretik a sima vizet, szívesebben oltják a szomjukat valami olyannal, aminek finom íze van.

Diétás szénsavas üdítők

„Őszintén szólva én magam nem szeretem a cukormentes szénsavas üdítőket sem, hiszen ezeknek rémes az utóíze a mesterséges édesítőszerek miatt, arról nem beszélve, hogy puffadást és más emésztőrendszeri problémákat okozhatnak” – folytatta a dietetikus.

Hagyományos szénsavas üdítők

„Az az igazság, hogy jómagam, táplálkozási szakértőként soha nem iszom hagyományos, szánsavas, cukros üdítőket. Ennek az az oka, hogy 3-4 deci ilyen italban körülbelül 39 gramm cukor van, ami borzalmasan sok. Ez nagyjából a napi ajánlott mennyiség 10-15 százaléka önmagában! Arról nem beszélve, hogy semmi nincs bennük, se vitamin, sem ásványi anyag, teljesen fölösleges inni őket” – tette még hozzá.

Energiaitalok

„Számomra nehezen érthető, de a legtöbb ember valamiért azt hiszi, az energiaital jót tesz neki, hiszen energiát ad, pedig ez nem így van. Azt már nem veszik észre, hogy ezek az innivalók tele vannak cukorral, 3 deciben körülbelül 27 gramm cukor van” – mondta Heather.

Gyümölcslevek

„Az emberek többsége a mai napig azt hiszi, hogy gyümölcslevet fogyasztani egészséges és nem hizlal. Pedig ezekben az italokban is rengeteg a cukor. Ráadásul hiányzik belőlük a gyümölcsrost, ami pedig jót tenne a szervezetnek. Egy jó dolog azért van bennük, tényleg tartalmaznak bizonyos vitaminokat” – fejtette ki Nace.

