A gázképződés az emésztés teljesen természetes és egészséges velejárója, ahogyan az ezzel járó szellentés is, amely naponta többször, átlagosan 8-20 alkalommal megesik mindannyiunkkal. A szellentés mennyisége alapvetően egyénenként eltérő, de az elmondható, hogy nagyban függ az étrendünktől. Vannak olyan ételek, amelyek hatására mindenki több gázt termel, ilyenek például a tejtermékek, a hüvelyesek, a hagymafélék, a retek, az articsóka, a élesztővel készült sütemények, a karfiol vagy a brokkoli.



Ez eddig teljesen oké és érthető, de van egy kérdés, ami tuti nem hagy nyugodni: miért van az, hogy mások szellentését undorítónak érzed, míg a sajátod nem is tűnik annyira vészesnek? Már mondjuk is, mi a tudományos magyarázat erre!

Ezért nem érzed büdösnek a saját szellentésed

Tegyük fel, hogy egy autóban ülsz a barátaiddal és egyszerűen nem tudod visszatartani, kicsusszan egy szellentés, amit jó esetben nem hallanak a többiek. Sajnos azonban azonnal megérzik és sietve húzzák le az ablakokat, hogy friss levegőhöz jussanak. Te nem érzed, hogy olyan nagy lenne a „baj”, de nagyon szégyelled magad… Nos, nincs miért!

Bár komoly tudományos vizsgálat még nem készült a témában, a kutatóknak van néhány teóriájuk. Az egyik az, hogy a saját szagát mindenki megszokja, megszereti és ez még a szellentésre is igaz. Az emberi szaglás már csak ilyen, ráadásul a saját beleink által termelt gázból körülbelül napi fél litert „fogyasztunk”, ami még inkább magyarázza, miért olyan könnyű hosszú évek után észre sem venni.



„A természetben a túlélés attól függött, képesek vagyunk-e megkülönböztetni a szagokat, talán ezért alakult úgy, hogy a sajátunkra nem kifejezetten vagyunk érzékenyek. Persze mindez találgatás, és simán előfordulhat, hogy a sajátodat is büdösnek érzed” – fejtegette a Bright Side magazinnak Tracy Lockwood dietetikus.



A szellentés manapság alapvetően egy kényes, cikis, kínos dolog, a többség igyekszik úgy csinálni, hogy a körülötte lévők ne vegyék észre. Akad, akinek ebből komoly mentális problémája alakul ki, ez gyakran a rossz önértékeléssel van kapcsolatban. Ha esetleg olyan vagy, aki inkább nem megy emberek közé, mert fél, hogy esetleg kicsúszik egy puki, fontos, hogy mielőbb beszélgess erről az orvosoddal és egy pszichológussal is.



Gondoltad volna, hogy vannak olyan sztárok, akik majdnem tudományos területen helyezkedtek el? Ha kíváncsi lettél, katt a galériára!

Galéria / 7 kép Sztárok, akik majdnem tudományos területen helyezkedtek el a hírnév előtt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Gyakran puffadsz? Ezek a tippek segíthetnek:

Galéria / 7 kép 7 tipp az állandó puffadás ellen Megnézem a galériát