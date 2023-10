Ezt az egy dolgot minden nőnek tudnia kellene, még mielőtt szülni fog

Ha a szülésre gondolunk, mindenkinek az a pillanat jut először az eszébe, amikor a baba kibújik az édesanyja testéből és először felsír, az már nem igazán ugrik be, hogy ezzel még nincs vége, az úgynevezett „utószülés” során a méhlepényt is meg kell szülni. Ez szerencsére általában gyors és fájdalommentes, sok nő szinte észre sem veszi, amikor mindez megtörténik. A kisbaba születését követő napokban a tested számára elérkezik egy újabb mérföldkő, amiről azonban tényleg SENKI nem beszél soha: az első szülés utáni székletürítés. Aki ebben is a szerencsések táborát erősíti, annak nem jelent gondot, amint kész, elfelejtheti. Sokan azonban szoronganak miatta, hiszen ilyenkor az altest elképesztően érzékeny még.

Íme, néhány hasznos tipp, hogy könnyebb legyen a mellékhelység-használat szülés után

„Ha hosszú időn át vajúdtál vagy a szülésed húzódott el, akkor valószínűleg elég hosszú időn át nem tudtál enni, így nem sok minden lehet odabent, aminek ki kellene jönnie. Ebben az esetben akár több nap is eltelhet, míg újra lesz székleted” - magyarázta a Huff Post által megkérdezett nőgyógyász, Dr. Andrea Braden.

A székrekedés lehet a fájdalomcsillapítók, a hormonok ingadozása vagy egyszerűen az erős szorongás mellékhatása is. Amennyiben császármetszést végeztek rajtad, vagy segédlettel szültél (vakuummal vagy fogóval), esetleg varrtak is, akkor fájdalmat érezhetsz, ami miatt érthetően ódzkodsz bármit tenni, ami súlyosbíthatja a kellemetlenségeidet. Ugyanakkor a székletvisszatartás csak rontani fog a dolgokon.

„Néhányan tudatosan megpróbálják visszatartani és nem ülnek wc-re, ez azonban komoly székrekedést és sok kellemetlenséget okozhat. Ebben az időszakban sajnos gyakori a nők körében az aranyér, ez szintén fájdalmat, diszkomfortot okozhat.

„Immár 26 éve dolgozom dúlaként, és azt tapasztaltam, a frissen szült nők 90 százalékának gondot okoz a mellékhelyiség használata az első pár napban” – mondta el a magazinnak Kali King amerikai dúla. Hozzátette, nyilván ilyenkor azzal van gond, hogy a nyomás fájdalmat okoz, ezért azt javasolja, ha ebben a helyzetben találod magad, végezz könnyű testmozgást vagy hasmasszázst, mindkettő segíthet abban, hogy könnyebben kicsússzon az, aminek ki kell.

