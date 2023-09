Vannak kismamák, akik részt vesznek a saját császármetszésükben: ezért működhet ez jól

Amikor arra gondolsz, milyen lehet a szülést követő első néhány pillanat, minden bizonnyal egy anyát képzelsz el, akinek a nővérek először teszik a mellkasára a kisbabáját. Ugyanakkor előfordul olyan, hogy a szülő nők aktívan részt vesznek a szülésükben és ők maguk ragadják meg éppen kibújó babájukat, ahogyan azt például tette 2012-ben, amikor a kislánya, Pénelope született. Ezt a jelenetet ráadásul mindenki láthatta, ugyanis lement a Kardashianok életét bemutató Keeping Up With The Kardashians show-ban.

Elmondható, hogy szinte a világon senki sincs szokva az újszülöttek látványához, ahogy az is idegennek tűnhet, hogy egy nő aktív szereplője a saját szülésének. Pedig ez egy olyan dolog, aminek teljesen természetesnek kéne lennie, hiszen ösztönből ezt tenné minden kismama. A baba-mama kapcsolat szempontjából is szuper, hiszen instant megszületik általa a kötődés.

Aktív szülésélmény császármetszés esetén? Igen, lehetséges!

Szülész-nőgyógyászok és pszichológusok is egyetértenek abban, hogy az aktív szülés jó hatással van a kismamákra és a babákra, ezért érdemes lehetővé tenni, ha valamilyen egészségügyi probléma nem indokolja az ellenkezőjét. De mi van azokkal a nőkkel, akik császármetszéssel szülnek? Nos, számukra sem lehetetlen a dolog. Ma Magyarországon nagyon magas a császármetszéssel szülő nők aránya, csaknem 40 százalék hozza így a világra a babáját, ezért tényleg fontos ez a kérdés.

Az Egyesült Államokban már sok kórházban lehetővé tették az anya által segített császármetszést, amely azt jelenti, a szülő nő ugyanúgy élhet azzal a bizonyos ösztönös mozdulattal, mint azok, akik a hüvelyen keresztül hozzák világra a babájukat. A különbség csupán annyi, hogy ilyenkor nem a lábuk közé nyúlva kapják el a kicsit, hanem az alhasukon ejtett bemetszés felé nyúlnak. Nagyon fontos, hogy nem teszik bele a kezüket, csak azután érnek a babához, hogy az orvos kiszabadította a gyermek fejét és vállát. Ha ez megvan, óvatosan a mellkasukra emelhetik. Természetesen mindez csak akkor lehetséges, ha a császármetszés tervezett, nem pedig sürgősségi.

