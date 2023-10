Palvin Barbi rengeteget fogyott: rá sem ismersz legújabb fotóin

A meghitt, ám annál szebb magyar esküvőn Barbi maga volt a megtestesült csoda, a hivatalos képeken pedig azt is láthatták a rajongók, milyen nagy szerelemmel és jó hangulatban mondták ki egymásnak a boldogító igent barátaik és családjuk előtt. Ez a nagy összhang az elmúlt három hónapban sem változott a sztárpár között, valami azonban mégis...

Barbi tökéletes testén így sem lehetett soha hibát találni, talán pont emiatt lett olyan szembetűnő a fogyása a követői számára. A Victoria’s Secret angyala természetesen nem csont és bőr, de az biztos, hogy sokkal vékonyabb lett, mint volt. Egyes kommentelők szerint a képen felvett póz, míg mások szerint a ruha szabása is csalóka, ugyanakkor Barbi lábai és dereka nem hazudik!

A modell sosem vont meg magától semmit, imád enni és férjével a magyar ételekért is rajong. Ettől függetlenül rengeteget sportol, sok vizet iszik és az alvás is fontos részét képezi a szépsége megtartásának. Azt nem tudni, hogy egy új projekt miatt vállalt-e be egy picit több fogyást, vagy az elmúlt hónapok pörgése miatt történt a változás, de az biztos, hogy Palvin Barbi így is a legszebb modellek egyike.

