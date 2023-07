Angol anyanyelvűként nagy felkészülést igényelhetett a magyar nyelven való megszólalás, de Dylan és Cole ezt is zseniálisan megoldotta. A két sztár, akik külön-külön is sikeres színészek, ikertestvérekként a mai napig nagyon szoros és erős kapcsolatot ápolnak egymással, ezért nem is olyan meglepő, hogy Cole, Dylan és Barbi nagy napján is támogatta testvérét.

Hazánkban is van egy hagyományos menete az esküvőknek, amihez Dylan tartani akarta magát modell szerelme és annak magyar anyanyelvű rokonsága miatt. Így derült ki, pontosan miért is volt fülhallgató a sztár fülében.

Mindenki előtt magyarul kellett beszélnem, és annyira ideges voltam, de Barbara végig segített. - árulta el a Jóbarátok egykori Benje, akinek ikertestvére is súgott, ha szüksége volt rá.

A színész egyébként élvezte a magyar esküvőkön hagyományos játékokat és a pálinkázást is. Sőt, még mulatós zenére is megtáncoltatta szépséges aráját. Mindezek mellett Barbi több magyar tradíciót is betartott gyönyörű esküvőjén. Többek között, hogy éjfélkor átöltözött piros menyecske ruhájába, amit Mérő Péter tervezett számára. Palvin Barbi piros Mero ruhája mellett pedig egy hagyományos stílusú fehér, földig érő Vivienne Westwood ruhát és egy Philosophy di Lorenzo Serafini rövidebb fazonú darabot is viselt a nap folyamán. De a koszorúslányai ruháját sem vette félvállról.

Számomra fontos volt, hogy ne egy konkrét színt válasszak, hogy továbbra is mindenki úgy fejezhesse ki magát a témán belül, ahogy akarja. - mondta a koszorúslányok viseletének kiválasztásáról.

A 29 éves modell és a 30 éves Spouse július 15-én fogadtak egymásnak örök hűséget, Albertirsán szűk baráti és családi körük előtt. Barbi és Dylan ősszel egy második esküvőt is tervez, amit Kaliforniában fognak tartani, az ottani barátaik és rokonaik miatt.

