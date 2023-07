A lélegzetünk is eláll: videón csodálhatjuk meg Palvin Barbi tündérmesébe illő esküvőjét

Hétvégén fogadott örök hűséget hollywoodi szerelmének, Dylan Sprouse-nak, de csak most először mutatták meg teljes valójában, milyen volt életük legszebb napja. A meseszép magyarországi ceremóniára pedig mindenki meglepetésére a Vogue magazin is eljött, akikről köztudott, hogy a legtöbb világhírű sztár esküvőjére zöldkártyát kapnak. Profi képekkel és videókkal teszik felejthetetlenné a napot, amivel a rajongók és az átlag emberek is bepillantást nyerhetnek a hírességek nagy napjába.



Bár még mindig nem tudni, ki tervezte Barbi ruháját, az már biztos, hogy szebbet és hozzáillőbbet keresve sem találhatott volna, hiszen hibátlan porcelán bőrét, gyönyörű alakját tökéletesebben ki sem emelhette volna a szatén darab. Magyar hagyományokhoz híven Barbi éjfélkor átöltözött menyecskeruhájába, ami természetesen piros színű volt. Szabását tekintve pedig itt is ragaszkodott az egyszerűséghez és a visszafogottsághoz.

A Vogue által készített videó pedig mindenki szemébe könnyeket csal, hiszen szemmel látható, hogy Barbi és Dylan szerelmesebbek, mint valaha. A magazinba készült interjú során egy nagy titkot is elárultak: nemcsak egy esküvőjük lesz! Az ifjú pár az amerikai barátaikra és családjaikra is gondolt, így Kaliforniában is lesz egy lagzi.



