Igazi hagyományos magyar esküvője volt Palvin Barbinak: megérkeztek az első képek a nagy napról

A pár már 5 éve él boldog kapcsolatban egymással, így sokan arra számítottak, hogy az esküvőt sem sietik el és kiélvezik a jegyesség szerelmes évét. Ezért is lepett meg mindenkit, amikor előző héten bombaként robbant a hír, hogy Dylan és Barbi összeházasodtak, méghozzá a szépséges szupermodell szüleinek 6 hektáros birtokán.



A modell többször elejtette interjúkban, hogy Magyarországon szeretné tartani a nagy napot, ami valóra is vált. Bár eddig csak egy homályos képet sikerült lekapnia valakinek a világhírű magyar sztárról, végre több esküvői fotó is napvilágot látott, így megcsodálhattuk, milyen is volt Barbi ruhája.

Az újdonsült feleség csodaszép menyasszony volt, aki hűen magához, most is az egyszerűség mellett tette le a voksát. Egy földig érő, szatén ruhát viselt, egy egyszerű fehér kesztyűvel és fátyollal. Szerelme, vagyis most már férje, pedig egy egyszerű fekete szmokingban mondta ki az IGENT. Természetesen az esküvő után képek is készültek a násznéppel, amiről látni, hogy a lehető legboldogabban telt a napjuk. Az esküvőn egyébként a legszűkebb család és barátok vettek részt.



