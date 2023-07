Mintha tegnap lett volna 2018, amikor is robbant a hír, miszerint a magyar származású szupermodell Palvin Barbi és a Disney csatornáról ismert amerikai színész Dylan Sprouse egy párt alkotnak.



Az már a kapcsolatuk legelején látszódott, hogy hatalmas közöttük az összhang, Barbi pedig már abban az évben elhozta Dylant a Sziget Fesztiválra, hogy megismerje a szülőhazáját. A szerelmük pedig azóta olyannyira töretlen, hogy nem olyan rég Dylan megkérte szerelme kezét, ráadásul már az is kiderült, hogy a két sztár esküvője bizony Magyarországon lesz, a magyar hagyományoknak megfelelően.



A minap pedig az is kiderült, hogy Barbi valószínűleg modell leckéket adott az elmúlt években Dylannek, a sztárról ugyanis olyan szexi képek jelentek meg, amiken profi modelleket megszégyenítő módon pózol a színész:

Innentől kezdve pedig csak még inkább megértjük, hogy Barbi miért választotta Dylant jövendőbelijének, ráadásul még egy kommentet is hagyott a poszt alatt, amitől csak még jobban kiakadt a cukiság-mérő!



„Férj!”



Bár a hozzászólás rövid, tömör, mégis mindent elárul, mi pedig már alig várjuk, hogy megtartsák a világraszóló esküvőjüket itt Magyarországon!



