Április 13-án landolt a mozikban a Gyönyörű sorscsapás (Beautiful Disaster) című romantikus vígjáték, ami Jamie McGuire azonos című regénye alapján készült. (A könyvet egyébként a Maxim Könyvkiadó gondozásában már magyarul is elolvashatod – ha még nem tetted volna.) A Miután filmek producereinek új alkotásának főszerepeit Virginia Gardnerre és Dylan Sprouse-ra bízták. (Fun fact, hogy Palvin Barbi vőlegénye (?) a Miután összecsaptunk című filmben is feltűnt.) Ők alakítják Abby Abernathyt és Travis Maddoxot, akik egy fogadás miatt egy hónapra összeköltöznek a fiú szobájában és ez idő alatt természetesen egymásba is szeretnek. Na persze ahogyan az a filmekben lenni szokott, a happy endig vezető útjuk korántsem nem zökkenőmentes: komoly tétekért folyó pókerjátszákkal és szó szerint véres küzdelmekkel van kikövezve. A Dylan Sprouse által életre keltett Travis Maddox ugyanis illegális boxmeccseken keresi a pénzt a főiskolai tanulmányai alatt.

Mindent a szerepért?

Éppen ezért biztosan nem lep meg, ha azt mondjuk Dylan már négy hónappal a forgatások megkezdése előtt belevágott az edzésbe Los Angelesben, aztán amikor megérkeztek Bulgáriába, még extrémebb fokozatra kapcsolt: nap mint nap két órát boxolt és további két órát testépítéssel töltött, tehát egy hónapon át naponta négy órát fordított arra, hogy elérje azt a bizonyos Travis-külsőt. „Elég intenzív volt” – mesélte utólag Dylan, aki mindezek ellenére nem az edzéstervét tartotta a legmegterhelőbbnek, hanem az étrendjét, mivel az izomnövekedés miatt sokat kellett ennie és sokszor már rosszul volt attól a mennyiségtől, amit főleg brokkoliból, rizsből és halból kellett elfogyasztania. A szerepe szerint ráadásul az egész testét tetoválások borították, ezért órákat töltött a sminkszobában, hogy rákerüljenek a kérdéses minták, míg a jobb tenyerén található egyetlen saját tetkóját mindig eltüntették a felvételek idejére.

Minél nehezebb, annál érdekesebb?

Dylan egyáltalán nem titkolja, pontosan azért mondott igent a Gyönyörű sorscsapás filmre, azaz Travis karakterére, mert olyan fizikai erőpróbának tartotta azt saját maga számára, ami nagyon kíváncsivá tette, mert korábban soha nem volt hasonló munkája. „Úgy gondoltam, felnövök a kihíváshoz és adok neki egy esélyt” – mondta a premier után és azt is kiemelte, hogy a szavak szinte lerepültek az oldalakról, amikor először olvasta a forgatókönyvet. Az intim jelenetek alatt azonban nem érezte magát kellemetlenül (pedig akadt belőlük egész sok a közel másfél órás játékidő alatt), mert Corrin Evans intimitás-koordinátor felügyelete mellett rögzítették azokat. „Szerintem ez az egyik legcsodálatosabb lépés, amit az elmúlt 15 évben ez az iparág megtett” – utalt a viszonylag újkeletű szakma fontosságára Dylan.

Folytatása következik

Sőt, jelentősen megkönnyítette a dolgát az is, hogy az Abbyt játszó Virginia Gardnerrel már régóta ismerték egymást (egy Halloween-buliban találkoztak évekkel ezelőtt) és bár utána sokáig nem látták egymást, de a forgatások alatt azonnal barátokká váltak és megbíztak a másikban: azt vallják, ez az oka annak, hogy természetesnek tűnik közöttük a kémia a vásznon. „Nagyon hasonló a humorunk” – árulta el Dylan, aki úgy látja ez is fontos tényező volt abban, hogy hamar egy hullámhosszra kerültek. Erre az összhangra pedig még sokáig vigyázniuk is kell, hiszen még be sem mutatták a mozikban a Gyönyörű sorscsapást, máris bejelentették, hogy zöld utat kapott a második rész, a Beautiful Wedding (Gyönyörű esküvő) elkészítése is, amiben *** Spoiler Alert*** másnaposan és házasan ébrednek egy őrült vegasi éjszaka után. A bemutatóra azért sajnos még elég sokat kell várni: a bennfentesek 2024-ra tippelik a film érkezését, de ha tudni akarod, mire számíthatsz, akkor máris elolvashatod a könyvsorozat további köteteit, mert IGEN, többrészes regényfolyamról van szó.

Maratonra fel!

Ha pedig felzárkóztál a Gyönyörű sorscsapás-kötetekből, akkor tarthatsz egy maratont Dylan filmjeiből is: vedd fel például a listádra a Miután összecsaptunk, a My Fake Boyfriend vagy az Apafej is, amiben Adam Sandler oldalán tűnt fel: rá egyébként máig iszonyatosan felnéz. „Elképesztően szerencsésnek tartom magam azért, hogy a karrierem során számtalan nagyszerű színésszel dolgozhattam már együtt és soha egyikükkel sem volt rossz tapasztalatom. De ha egy valakit ki kellenem emelnem, Adam lenne az” – nyilatkozta. „Zseniális ember, aki még ma is felismer engem és a bátyámat az arcukról, még mindig meg tud különböztetni minket. Azt hiszem, neki van a legérdekesebb agya, mert soha nem láttam, hogy elfelejtette volna bárki nevét, akármilyen csekély interakcióba is lépett valakivel” – dicsérte Adamet Dylan, akiről talán csak kevesen tudják, hogy a szerelmével, Palvin Barbival is szerepelt már egy filmben. Ez a Tyger Tyger című pandémia-tematikájú thriller, ami 2021-ben debütált, amit a sors fintoraként éppen a COVID-19 világjárvány kezdete előtt forgattak le.

Mézsör, képregény… Mi az, amihez Dylan nem ért?

Dylan amúgy New York-ban végezte el felsőfokú tanulmányait videójáték-tervezés szakon, míg a nála közel 15 perccel fiatalabb tesója régészetet tanult: külön érdekesség, hogy a diplomaosztón „helyet cseréltek” egymással és a másik oklevelét vették át a rendezvényen – méghozzá úgy, hogy le sem buktak közben. A walesi költő, író, Dylan Thomas után elnevezett srác az évek során saját mézsor márkát hozott létre és az All-Wise-t még Magyarországon is bemutatta, emellett egy Norvégiában játszódó képregényt is kiadott, amihez a gyermekkorában hallott regényekből merített ihletet és a Sun Eater címet kapta. A magát csak Marvel fanboynak kikiáltó Dylant egyáltalán nem érdekli, mit gondolnak a munkájáról, nem azért dolgozott rajta, hogy bizonyítson vele bárkinek vagy akár saját magának. „Egyszerűen csak azt éreztem, ki kell adnom egy jó sztorit, ami a szívemből szól és érdekesnek tartom, továbbá úgy látom, hogy mások is magukkal vihetnek belőle valamit” – jelentette ki Dylan, akit még Camila Cabello a „Consequences” című dalához készült klipben is kiszúrhatsz.

idézd fel velünk Dylan és Barbi legédesebb pillanatait!

Galéria / 15 kép Palvin Barbi és Dylan Sprouse legszerelmesebb fotói Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria