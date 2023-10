Palvin Barbi bebizonyította, hogy még egy bizarrul szokatlan ruhában is képes mindenkit túlragyogni

Már javában zajlik a párizsi divathét, ami azt jelenti, hogy a világ leghíresebb sztárjai most nagy eséllyel a francia főváros utcáin szaladgálnak. Ebbe a sorba pedig a magyar szupermodell, Palvin Barbi is abszolút beletartozik, aki tiszteletét tette a 81 éves korában elhunyt divattervező jövő évi bemutatóján.



Külön érdekesség egyébként, hogy Barbinak különösen fontos a márka, hiszen esküvői ruhája egy eredeti kreálmány volt, most viszont egy tőle egyáltalán nem megszokott szettet választott a divatbemutatóra:

Palvin Barbi ugyanis egy virágokkal díszített fűzőt és egy asszimetrikus szoknyát viselt, ami hihetetlenül merész, de közben visszavonhatatlanul vagány volt, és valljuk be, a magyar modell nagyon is jól tudja, hogy mit és hogyan kell viselni, hogy azt megtöltse szenvedéllyel és élettel.

forrás: Getty Images

Neked mi a véleményed Barbi megjelenéséről? Szerintem szuperül áll neki, de ő bármit felvehet, mert mindent tud viselni! Nekem ez már kicsit sok és furcsa, de ettől függetlenül Barbi gyönyörű! Megosztom az eredményt

