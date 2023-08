Régóta pletykálták már, hogy Palvin Barbit öt év után eljegyezte szerelme, Dylan Sprouse. A sztárpár viszont valószínűleg nem szerette volna, ha a nagy napot paparazzik zavarják meg, ezért először tagadták a híreket. Palvin Barbi az eljegyzést követően még azt is megmutatta az egyik fotósnak, hogy tényleg nincs gyűrű az ujján. Szép trükk!

A 29 éves modell és a 30 éves színész végül a legnagyobb titokban július 15-én fogadtak egymásnak örök hűséget, Albertirsán szűk baráti és családi körük előtt. Barbi és Dylan ősszel egy második esküvőt is tervez, amit Kaliforniában fognak tartani, az ottani barátaik és rokonaik miatt, amit már valószínűleg nem fognak tudni ilyen jól eltitkolni.

A nagy napról azóta már természetesen Barbi és Dylan is számos fotót, vicces és boldog videót osztottak meg. Így derült ki például, hogy Barbi egy gyönyörű, letisztult Vivienne Westwood menyasszonyi ruhát, majd egy Philosophy di Lorenzo Serafini rövidebb fazonú darabot is viselt. És a menyecskeruha sem maradhatott el, amit Merő Péter tervezett számára. De természetesen nem ez volt az egyetlen magyar hagyomány a lagzin. A nagy napon mulatós, magyar zenére ropták, pálinkát ittak, Dylan pedig néhány mondatot még magyarul is megtanult Barbi kedvéért.

Palvin Barbi újabb magyar hagyományt tett világhírűvé

Barbi az esküvőn 90-es éveket idéző ékszereket viselt a Tiffany & Co-tól, akiknek most köszönetet is mondott egy posztban. Ennek köszönhetően pedig egy újabb megható magyar hagyományt ismertetett meg 20 millió követőjével.

Elhoztam a magyar hagyományokat a Tiffany Landmarkba. Tudtad, hogy a magyarok a jegygyűrűt a jobb kezükön viselik?

Ugye nem bánjátok, ha én is így teszek. 👰🏻‍♀️

Köszönjük @tiffanyandco, hogy extra csillogóvá tettétek a napunkat @dylansprouse-zal! 💍 - írta Barbi a poszthoz

