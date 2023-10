A nők aránytalanul gyakrabban szenvednek a rossz alvástól, mint a férfiak. Dr. Libby Weaver biokémikus tanulmánya szerint a nők átlagosan három órával kevesebbet alszanak, mint partnerük, harmaduk számolt be arról, hogy gyakran félbeszakad az alvásuk, és nem alszanak éjszaka egybefüggően. Ráadásul a nők 63 százaléka nehezen is alszik el, vagy alszik vissza a brit Nemzeti Alvás Alapítvány kutatása szerint és a nőknél majdnem kétszer olyan gyakori az inszomnia is, mint a férfiaknál. Vajon mi lehet ennek az oka?

A női alvásproblémák 5 fő oka

A kutatásokban részt vevő nők beszámolói és a szakértők vizsgálatai alapján a nők a férfiakétól eltérő, sajátságos alvási gondokkal küzdenek és ennek 5 fő oka van.

Munka 0-24 órában

Jim Horne idegtudós, a Loughborough Egyetem professzora szerint a kiegyensúlyozott, zavartalan alvás feltétele, hogy az idegrendszerünk is nyugalmi állapotban legyen. A legtöbb nő azonban szinte a nap 24 órájában ezer felé jár: dolgozik, háztartást vezet – mos, főz, takarít, bevásárol –, a gyerekekről gondoskodik, hozza-viszi őket bölcsibe, oviba, suliba, edzésekre, különórákra, intézi, ha otthon valami elromlott, elszakadt és ő az, aki megszervezi a hétvégi programokat és észben tartja a tennivalókat is. Bár ugyanerre a férfiak is képesek lennének, a kutatások azt mutatják, mégis mindig a nők nyakába szakadnak ezek a teendők, a házimunka 78%-át ők végzik.

Főként a kisgyerekes anyukáknál figyelhető meg, hogy mivel napközben a gyerekek körüli teendők miatt nem tudnak a munkájukkal haladni, így azt az alvásra fordított időben végzik el, az alvás rovására. Az alváskutatók szerint a nyugodt alvásnak egyik fontos feltétele a megfelelő szintű kipihentség. Bár paradoxonnak tűnik, mégis igaz: a túlpörgetett idegrendszer nem képes azonnal megállni és relax üzemmódba kapcsolni, ezért van az, hogy hiába érezzük magunkat hullafáradtnak, mégsem vagyunk képesek elaludni, csak forgolódunk.

Hormonok hullámvasútján

A nők alvásminősége és hormonháztartásuk egyensúlya összefügg, oda-vissza hatnak egymásra: a hormonális változások felboríthatják a nők alvási szokásait, ugyanakkor a megváltozott alvási mintázat befolyásolja a hormonháztartásukat. Márpedig a nők életében rengeteg hormonális változás van kezdve a menstruációs ciklustól a várandósságon át a menopauzáig. A hormonok szintje hol emelkedik, hol pedig csökken, ez pedig befolyásolja az alvási mintázat alakulását.

A megfigyelések szerint leginkább menstruáció előtt pár nappal romlik az alvás minősége a premenstruációs szindróma tünetei – a puffadás, fejfájás, hányinger, levertség, a mellek fokozott érzékenysége – miatt. Várandósság idején pedig igen nagy az alvást megnehezítő körülmények repertoárja nem csak a hormonális változások, hanem például a gyakori éjszakai vizelési inger, a testméret – a has és a mellek – növekedése, továbbá olyan kellemetlen jelenségek miatt is, mint például a gyomorégés, a lábikragörcsök vagy az orrdugulás (amit a hormonális változások miatt megduzzadt nyálkahártya okoz).

A menopauza ugyancsak hormonális hullámvasútra ülteti a nőket, ennek pedig gyakori (szinte minden nőt érintő) velejárója a zavart alvás és a nappali fáradtság. Bizonyos hormonok elkezdenek kimerülni, míg mások fokozott termelődésre kapcsolnak, melynek következtében átalakul a test, az anyagcsere és éjszaka akár többször is arra ébredhetnek az érintettek, hogy hőhullámuk van, elöntötte őket a veríték és hevesen dobog a szívük. Ezek a jelenségek éjszaka akár több alkalommal is felébreszthetik az alvó nőt, megzavarva az alvás folyamatát és csökkentve a pihentető alvás mennyiségét.

Gyermek születése, új életritmus

A gyermek születése örömteli esemény és egyben egy merőben új életszakasz kezdete, ami gyökeresen megváltoztatja az újdonsült szülők korábban megszokott életritmusát. Különösen igaz ez az édesanya esetében, akinek a babáról éjjel-nappal gondoskodnia kell, miközben a szülést követő 6 hétben még az ő testének is regenerálódásra lenne szüksége. A maratoni szoptatások, az éjszakázás, a baba gyakori ébredése miatt megszakított alvásfolyam, az újszülött iránti aggódás és az állandó készenlét teljesen összezavarja a kismama eddigi alvásmintázatát.

Horkoló partner

Sokszor a férfiak tehetnek róla, hogy partnerük alváshiánytól szenved. Ugyanis gyakori, hogy a férfi horkolása gátolja az éjszakai pihenést (márpedig a felmérések szerint a férfiaknál háromszor olyan gyakori a horkolás, mint a nőknél). Pedig az alváskutatók szerint a nőknek biológiailag egy órával több alvásra lenne szükségük, mint a férfiaknak. Ennek az oka, hogy a nők napközben sokkal aktívabbak, szerteágazóbb a tevékenységeik köre (lásd az első okot a felsorolásban), ezért hosszabb ideig tartó mélyalvásra lenne szükségük, mint partnerüknek.

Lelki tényezők

Mi, nők sokkal érzékenyebben reagálunk mindenre: megvisel bennünket, ha gyermekünknek problémái vannak az óvodában, iskolában vagy akár később is, amikor már a saját útját járja; napokig a hatása alatt tudunk lenni egy-egy kellemetlen vitának és a magánéleti gondjainkon is rengeteget tudunk tépelődni. Alapvetően sem vagyunk arra képesek, hogy csak úgy, egyik pillanatról a másikra letegyük a problémáinkat és „üresbe vágjuk” a fejünket, de ha még nehezebb életciklusban is vagyunk, akkor biztosan azon pörög az agyunk éjjel-nappal, hogy hogyan tudnánk megoldani. Mindent a lelkünkre veszünk és keressük a konszenzust, a kompromisszumokat, hogy a környezetünkben mindenkinek jó legyen. És ebbe sokszor testileg és lelkileg is nagyon belefáradunk. Márpedig ha az ember nincs jó passzban és folyamatosan foglalkoztatja valamilyen megoldandó ügy, akkor az biztosan nem hagyja nyugodtan aludni sem. Amikor pszichésen, lelkileg még éjszaka is aktívak vagyunk, nehezen megy az elalvás, sokat forgolódunk, és ha mégis sikerül elszunyókálni, gyakran felébredünk. Így sajnos garantált a másnapi fáradtság.

Mit tehetünk alvási problémák esetén?

Általánosan elmondható, hogy a kiegyensúlyozott életritmus (napirend), a megfelelő étkezési szokások kialakítása, az élvezeti szerek használatának kerülése és a rendszeresen végzett testmozgás jótékony hatású nemcsak az egészség megőrzése, hanem a jó minőségű alvás tekintetében is.

Ezen kívül az elalvási nehézségek különféle relaxációs technikákkal is enyhíthetők és persze a problémák szőnyeg alá söprése vagy éppen túlagyalása helyett érdemes azokkal úgy foglalkozni, hogy a nehézségeinket megosztjuk a partnerünkkel vagy a barátnőnkkel. Mert sokszor már az is segít, ha beszélhetünk róla. Ha elakadásunk van és egyedül nem megy a megoldás, akkor érdemes szakemberhez fordulni.

Sokat tehetünk a jó alvás érdekében azzal is, ha a hálószobát megfelelően előkészítjük: lefekvés előtt alaposan kiszellőztetünk, besötétítünk és a hőmérsékletet az alváshoz ideálisra kb. 18 -20 °C- ra állítjuk be.

