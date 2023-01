6 mozgásforma, amivel rengeteg kalóriát égethetsz el

Intervall futás

A futás az egyik legjobb kalóriaégető, és a szimpla kocogással is egészen sokat elégethetsz. A leghatékonyabb viszont szakértők szerint az intervall edzés: fuss 10-20 másodperces sprintet (100 vagy 200 méteren), aztán sétálj vagy lassan kocogj 60 másodpercig, ezt a kettőt pedig ismételd meg néhányszor, attól függően, hogy mennyire bírod. Példa: ha egy 90 kilós férfi 12 km/h-val futja le ezt, több, mint 1000 kalóriától szabadul meg!

Ugrálókötél

Gyerekként biztos, hogy te is szívesen ugrálóköteleztél, de miért csak akkor? Ez a mozgásforma az egyik leghatékonyabb azoknak, akik fogyni szeretnének, sőt, még a legnagyobb boxolók is gyakran edzenek ugrálókötéllel a mérkőzések előtt. Egy órányi ugrálás is 1000 kalóriát éget el, ráadásul a teljes testedet átmozgatja. Persze érthető, ha ennyi ideig nem tudsz folyamatosan ugrálni, de jó hír, hogy már néhány perc is hatásos, ráadásul a tüdődre és pulzusodra is jótékony hatással van.

forrás: Element5 Digital on Unsplash

Lépcsőn futás

Lépcsőzni senki sem szeret, hiszen megterhelőnek érezzük már azt is, ha fel kell gyalogolnunk pár emeletet; hát még ha futásról van szó! Pedig ha igazán fogyni szeretnél, ezt is beleépítheted az edzésedbe, hiszen több száz kalóriát elégethetsz általa. Eleinte biztosan nehéz lesz, de minél többször csinálod, annál jobban fogod bírni!

Tenisz

A tenisz előnye, hogy a teljes testedet átmozgatja, és közben a játék miatt észre sem veszed, hogy mennyire elfáradtál. Már öt percet is megérez a tested belőle, de ha egy órán át tart a játék, egy 90 kilós személy 700 kalóriát is elégethet vele! Úgyhogy ha legközelebb aktív programot kerestek a pasiddal vagy barátnőddel, válasszátok a teniszt!

Görkorcsolya

Ahhoz, hogy haladni tudj görkoriban, jó pár izmodat át kell mozgatnod, így ez a sport egyszerre felér egy kardió- és egy erősítő edzéssel is! Bár télen kevésbé népszerű sport, de az év többi szakában nyugodtan eddz a görkoriddal, hiszen több száz kalóriától szabadulhatsz meg, ráadásul még szórakoztató is. Ugyanez egyébként a jégkorira is igaz; ez az oka annak, hogy ha jégkorizni mész, másnap komoly izomlázad van.

Zsírégető aerobic

Az aerobic edzések is sok kalóriát égetnek, hiszen folyamatosan igénybe veszik az izmaidat, ráadásul mindezt gyors tempóban, így még pihenni se jut időd közben. A koronavírus miatt jelenleg nem tudsz csoportos edzésekre járni, de sokan online tartank órát, sőt, a neten is rengeteg videót találsz, így a négy fal között is el tudod végezni a zsírégető aerobic edzéseket.

A galériában mutatunk pár 125 kalória alatti nasit!

Galéria / 8 kép Nasik 125 kalória alatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

RD.com