Krausz Gabor őszintén vallott arról, miben segít számára a tánc

Krausz Gábor a hazai sztárséfek egyik legjobbja, ám kétség sem fér hozzá, hogy az elmúlt hónapok mélypontjai sok szempontból voltak hatással rá. Többek között ezért is vállalkozott élete talán eddigi legnagyobb kihívására, és cserélte le a fakanalat tánccipőre. Persze nem örökre, de az biztos, hogy már most tűkön ülnek a jóképű séf rajongói, hogyan fog helytállni táncversenyzőként és tanul meg hétről hétre új koreográfiákat.

Krausz Gáborral készült villáminterjúnk során elárulta, milyen érzéseket hoz ki belőle a tánc, hogyan jön ki partnerével, Mikes Annával, és mit jelentene számára, ha ő lenne a Dancing with the Stars 4. évadának győztese.

És egy igen érdekes dologról is lerántotta a leplet:

Krausz Gábor: Egy teljesen új fejezete kezdődött el az életemnek

“Az biztos, hogy egy teljesen új fejezete kezdődött el az életemnek, amit a lehető legjobban szeretnék alakítani” - nyilatkozta Krausz Gábor a JOY Magazin őszi számában. A nagyinterjúban szóba került a sikerhez vezető, egyáltalán nem kikövezett út, a család és természetesen az új kihívások is.

“Ahogy eddig minden az életemben, a véletlen műve volt az is, hogy erre a pályára tévedtem. A legtöbb séf esetében ez az út teljesen tudatos, ezzel szemben én kicsit sem voltam az. Aztán amikor benne ragadtam, évekkel később jöttem rá, hogy már nem is akarok mást csinálni” - mesélte a kezdetekről a sztárséf. Miután felismerte, hogy ez élete hivatása, Krausz egyre komolyabban vette a munkát. Az előrelépés iránti vágy sodorta Londonba is, ahol közel 10 évet töltött. “Egy igazán meghatározó időszak volt az életemben, pedig először úgy volt, hogy 3 hónapra megyek ki, amiből két év lett és telt el úgy, hogy haza sem jöttem. Az ötödik, hatodik év után azt éreztem, hogy már nem is akarok hazajönni, de az élet akkor is egy olyan véletlent tartogatott számomra, ami miatt hazafelé vettem az irányt” - nyilatkozta Krausz.

