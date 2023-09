Krausz Gábor úgy beszólt Tóth Gabinak, hogy mi sem térünk észhez

Krausz Gábor és kapcsolata hat év egy váratlan bejelentéssel ért véget. A sztárséf és az énekesnő egy szinte teljesen egyforma közleményben tudatták a világgal, hogy külön utakon folytatják. A rajongók azonban Krausz Gábor posztjában azonnal kiszúrták a rejtett utalást.

Gyorsan be is igazolódott a gyanújuk, hogy megcsalás lehet a háttérben, mégpedig részéről. Akiről azóta egyre biztosabban lehet tudni, hogy új életet kezdett a Fricska Táncegyüttes egyik tagjával. A szerelmeseket többen is elcsípték együtt, állítólag már az első közös nyaralásukon is túl vannak, sőt együtt is élnek.

Krausz Gábor mindeközben elhagyta szentendrei házukat és magával vitte kislányát, Hannarózát is, hogy gyermeke minél kevesebbet érzékeljen a drámából és az előtte álló változásokból. A sztárséfért nem hiába aggódtak a rajongók, hiszen hatalmas törés lehetett számára mindez.

Krausz Gábor azonban úgy tűnik, mint főnix a hamvaiból, úgy éledt fel, sőt most még egy teljesen új szerepben is kipróbálja magát, hiszen ő lesz a Dancing with the Stars egyik versenyzője.

A műsor sajtótájékoztatóján pedig meg is ragadta az alkalmat, hogy bebizonyítsa, bármi is történt, még mindig humoránál van.

„Ha itt maradsz még egy kicsit, látni fogod, mit szoktam csinálni egy szórakozóhelyen... nem táncolni. De ezért van Anna, úgyhogy

nagyon remélem, kihajtja majd belőlem a szuflát! - mondta Krausz Gábor

Ugye ismerős a szófordulat? néhány hónappal ezelőtt, amikor még nem derült ki a hűtlensége, pontosan így fogalmazott a Fricskás fiúkkal kapcsolatban:

„Velük dolgozni... hát, olyan energia volt, meg azért kihajtották belőlem a szuflát rendesen! Nem volt megállás”.

Gondoltad volna?

Ennél a 6 csillagjegy-párosításnál fordul elő leggyakrabban megcsalás:

Galéria / 6 kép 6 csillagjegy-párosítás, ahol a leggyakrabban előfordul a megcsalás Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Miért lépnek félre az emberek? Néhányan elmesélték:

Galéria / 9 kép Emberek elmesélték, miért léptek félre, és tényleg megbánták-e a megcsalást Megnézem a galériát