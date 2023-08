Krausz Gábor először szólalt meg a szakítás óta, és erőteljes üzenetet fogalmazott meg

A sztárséfről eddig az a hír járta, hogy teljesen összetört, elhagyta a szentendrei házat és magával vitte kislányát, Hannarózát is, hogy gyermeke minél kevesebbet érzékeljen a drámából és az előtte álló változásokból. Talán ki is lehet jelenteni, hogy mindenki együttérez a tévés személyiséggel, hiszen szemmel láthatóan szerette az énekesnőt és a közös életüket is.

Most viszont 8 nappal a bejelentést követően ő maga tett ki Instagram-sztoriba egy videót, amelyen regenerálódási folyamata látható. Pontosabban az, hogy edzeni kezdett és szavak nélkül is azt akarta tudatni a követőivel, hogy kész a gyógyulás útjára lépni és maga mögött hagyni t.

Kommentet ugyan nem, de egy dal szöveget bevágott a felvétel alá, amely az X-faktor egykori győztesének Alee-nak a Nincs gond című száma volt. Ennek pedig nemcsak a címe, de a dalszövege is egyfajta üzenetként szolgált, ami így hangzik:

Leszarom, nincsen gond, építem az életem. Leszarom, minden jó, mert az égiek velem. Leszarom, nincsen gond, építem az életem. Leszarom, minden jó, mert az égiek velem. Ez lett az életem, sok volt a sérelem, tudom, hogy te nem érted. Lehet, hogy éhezem, millió érzelem, de tesó, csak zenélek…

Krausz Gábor tehát nem hajlandó többet foglalkozni feleségével és annak állítólagos új párjával, aki egyébként a Fricsa Táncegyüttes egyik tagja. Kapcsolatuk 6 évig tartott és egy közös lányuk született.

Szerinted is elfogadhatatlan a megcsalás?

