Krausz Gábor elköltözött Tóth Gabitól, és magával vitte Hannarózát

Már egy hete hangos a sajtó és Krausz Gábor válásától, amivel kapcsolatban egyre több részletre derül fény. Legalábbis a közeli ismerősök elbeszélései és a találgatások alapján, a két fél ugyanis egyelőre nem nyilatkozik, ahogy a közleményben írták, kérik, hogy mindenki tartsa tiszteletben a magánéletüket és a privát szférájukat. Így arra nem számíthatunk, hogy ők ketten kiállnak a sajtó elé és mindent elmesélnek.

Időközben Tóth Vera is megházasodott, és mint kiderült, épp és Krausz Gábor szentendrei álomotthonában tette mindezt, ahol természetesen minkét fél jelen volt a menyegzőn. Most viszont újabb infók láttak napvilágot, a Borsnak nyilatkozó bennfentes elárulta, hogy Krausz Gábor elköltözött otthonról, ráadásul magával vitte a 3 éves Hannarózát is.

A bennfentes azt állítja, hogy magához költöztette új párját, Papp Máté Bencét, a Fricska Táncegyüttes tagját, ezért Gábor jobbnak látta, ha ideiglenesen magához költözteti a közös kislányukat. Mint mondja, Gábornak a kislánya a legfontosabb és akkor nyugodt, ha ott lehet mellette. A hétvégén ráadásul Veresegyházán is lefotózták őket együtt, keresik a közös programokat.

