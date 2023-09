Tökéletesek együtt! Krausz Gábor és új párja máris kiegészítik egymást

Mindenki egy emberként áll ki azóta is a sztárséf mellett, aki sokakat döbbentett meg azzal, amikor elfogadta a Dancing With The Stars felkérést. A tévézésben is nagy tapasztalattal rendelkező Gábor már otthonosan mozog a kamerák előtt, ám most egy számára ismeretlen terepen fogja megmutatni a nézőknek, mire és mennyire kitartóan képes. Nem lennénk meglepve, ha a döntőig táncolná magát, ugyanis rajongói szerint igazán nagyszerű módját választotta a gondolatai elterelésére.

Még mindig sok fájdalom lehet a sztárban, nemrég véget ért házassága val, akire azóta már újra rá is talált a szerelem, méghozzá a hírek szerint a Fricska Táncegyüttes egyik tagjának személyében. Gábor azóta több posztjára is szarkasztikusan reagált a saját oldalain, most azonban nem egy visszavágást, hanem egy meglepően kellemes képet osztott meg táncpartnerével, Mikes Annával, akivel nemcsak tánc közben, de a képen is tökéletesen mutatnak együtt.



A sztárséf egy korábbi interjú során elárulta, hogy nem tartozik a táncos lábúak közé, de Anna nagyon hisz benne, akárcsak mi.



