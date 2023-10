Egyszerűen imádni való! Krausz Gábor ritka családi fotón mutatta meg, hogyan nézett ki kisfiúként

Pár hete már a Dancing with the Stars zseniális versenyzőjeként varázsolja el a nézőket, így a sztárséf nemcsak azt bizonyította be, hogy nagyszerű érzéke van a főzéshez, hanem azt is, hogy igazi táncos lábú férfi. Ám valószínű erre álmában sem gondolt volna gyerekként. Olyannyira, hogy egy nemrég előkerült régi fotója alapján sokan inkább egy gyönyörű színész gyereknek mondták volna.

Krausz Gábor egy 1984-ben készült fotóval kedveskedett a követőinek, amelyen majdnem 6 éves, de nemcsak a séf csibészes mosolyától olvadt el mindenki. A képen Krausz Gábor újszülött testvére is látható, akivel a mai napig remek kapcsolatot ápol. Ezt az is mutatja, hogy a Dancing with the Stars versenyzőjének igazán szép emlékei vannak már abból az időből, amikor kishúga még csak pici baba volt.

Rengeteg kommentelő írta, milyen sokat változott a sztár, de olyan is akadt, aki szerint Gábor még most is pontosan ilyen édes és ennivaló, ha mosolyog. Ezt a mosolyt pedig szerencsére egyre többször látni a tévés séf arcán, aki hétről hétre közelebb kerül a győzelemhez partnerével, Mikes Annával.

Gábor élete egyik legnagyobb kihívásáról, a Dancing with the Stars műsoráról is elárult néhány titkot!

