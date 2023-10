Megjelent a JOY őszi lapszáma, többszáz JOY-napok kuponnal, címlapon Lékai-Kiss Ramóna

KARRIER KIMAXOLVA!

Nem. Sokáig nagyon negatív szónak találtam, ám az utóbbi pár hétben az egyik kedvenc szavammá vált, el is mesélem, miért. Napjaink alaphangon egyharmadát munkával töltjük (sőt, van aki ennél jóval többet...), egy olyan környezetben, ahol legyen szó pékségről vagy irodáról, a recepcióstól a saját cégét irányító ügyvezetőig, nap nap után oda kell tennünk magunkat. A karrier kimaxolása azonban nem kell, hogy arról szóljon, kifulladásig, sőt kiégésig terheled magad, irreális munkamennyiséget vállalsz, és olyanok előtt akarsz bizonyítani, akik sok esetben az életed csak egy kis szeletében vannak jelen. Tanulj meg nemet mondani! Ha mindent magadra vállalsz, tuti, hogy a naptárad tele lesz betarthatatlan határidőkkel. Hidd el, egy leszokófélben lévő notórius késő, és krónikus halogató saját bőrén szerzett tapasztalataiból tanulva int óva téged. A minap valaki azt mondta nekem: "Petra, a munkabírásod példaértékű!", én viszont a kedves mondatra összerezzentem, sőt szúró érzést éreztem a gyomromban. Azt válaszoltam nevetve: "Hát, ez inkább már az elrettentő példa..." (És tényleg, vajon vezetőként hány embernek mutatok "példát" azzal, hogy akaratomon kívül is a túlterheltséget normalizálom...)A multitasking ugyanis nem feltétlenül erény: kutatások kimutatták, hogy azok, akik egyszerre számos feladattal zsonglőrködnek, kevésbé hatékonyak, nehezen tudják rendszerezni a gondolataikat, amikor a projektek között váltanak, ez rontja munkájuk minőségét, ami néha még tovább tart a vártnál. (Még többet olvashatsz erről a témáról A notórius késők nyomában c. cikkben).

Címlapsztárunk, Lékai-Kiss Ramóna karrierje csúcsán jár, és elmondása szerint egyik fő titka a boldog munka-magánélet egyensúlyának számára, az, hogy már tud nemet mondani. "A kisfiam születése hozta el az életembe azt a képességet, hogy nemet tudjak mondani. Felértékelődött az idő és többé nem akartam elfecsérelni belőle egy percet sem. Egészen a születéséig mindig meg akartam felelni másoknak azzal, hogy igent mondtam egy találkozóra, vagy kedves akartam lenni valaki számára azzal, hogy beszélgetek vele, holott nem is volt semmilyen kapcsolódási pontja az életünknek...ma már tudom, mi számít igazán. Sosem tudjuk, hol lesz az utunk vége, és bármennyi is van, azt csak azzal és azokkal az emberekkel töltsük, akik az életünket jelentik." Ha nemet mondasz, az nem gorombaság, ha a saját mentális és fizikai egészséged helyezed előtérbe, szintén nem az. Az emberek annyit vesznek el tőled, amennyit hajlandó vagy adni nekik. Ilyen az emberi természet. - gyomorszájon vágott ez a mondat, amit Melissa Urban Mindennek van határa című könyvében olvastam, mert az élet minden területén eléggé igaz. (én épp akkor egy családi szituáció kapcsán rezonáltam vele...) Ha a munkahelyeden a lehető legjobb teljesítményt szeretnéd nyújtani, szeretnéd motiváltnak és megbecsültnek érezni magad, akkor az a megoldás, ha határokat húzol. A határok ráadásul segítenek megelőzni a kiégést - ami akkor is nagyon valós és veszélyes jelenség, ha olyan munkát végzel, amit imádsz. Lapszámunkban több izgalmas karrierutat is bemutatunk, és megkérdezzük, mi is a siker és álomkarrier titka, segítünk és tippeket adunk céljaid eléréséhez, motivációs és karrierhoroszkópunk pedig útba igazít, mely területeket érdemes elengedned, és mi segítheti év végéig az elengedést, fejlődést a pénzügyek, munka és karrier területén. A rust-out az új burn-out c. cikkünkben a "berozsdásodás" ellen találsz szakértői tanácsokat, mit tehetsz a motivációvesztés és a robotüzemmódból való kilábalás ellen - érdemes figyelni az intő jeleket, mert a mentális és fizikai egészségedre is káros hatása lehet.

Maxold ki a karriered - de ezt ne leterheltségben, pozícióban vagy szakmai előrelépésben mérd, hanem legyen olyan a karriered, ami egyensúlyban áll az életed minden más területével, és ami téged is épít nap mint nap!

És még valami: ne feledj néha megállni és megjutalmazni magad az eredményeidért - nézz körül például a JOY-napok kuponok között, itt az alkalom, hogy lehúzz valamit a kívánságlistádról!

Sydney Van Den Bosch magánéletéről és élete új kihívásairól vallott őszintén

Krausz Gábor: "Egy teljesen új fejezete kezdődött az életemnek"

A JOY Fitt mellékletének címlapsztárja Kozák Luca

Szépség rovatunkban az őszi trendek és termékajánlók mellett olyan témákkal kerülhetsz képbe, mint például a tónusfrissítés és a szezon trendárnyalatai a hajszínezésben

Életstílus rovatunkban Kortárs Körképünkben bemutatunk néhány figyelemreméltó hazai művészt, akinek a munkásságát érdemes megismerni

Továbbá olvashatsz utazási beszámolót Szomjas Jennifer amszterdami kalandjairól, Gasztró rovatunkban pedig mennyei sütőtökös recepteket találsz.

Lélek rovatunkban olyan izgalmas témákat olvashatsz, mint:

a Chiclit, azaz a női irodalom forradalma

A rust-out jelenség a munkában (ami a burn-out új formája)

Év végi motivációs és karrierhoroszkóp - tudd meg, mi vár rád még 2023-ban!

Az antifeminista hullám

A ChatGPT, mint pszichológus

