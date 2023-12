Kínai fogyás pontok - tudod mik azok? Elképesztő eredményeket érhetsz el velük!

Legyünk őszinték: mindannyian arról álmodozunk, hogy találunk egy olyan módszert, amivel könnyedén és gyorsan megszabadulhatunk a felesleges kilóinknak. Ez az oka annak, hogy hajlamosak vagyunk hinni azoknak a „csodadiétáknak”, amelyek éppen ezt ígérik nekünk: ám ezek általában kifejezetten veszélyesek, mint például a sztárok egyik legújabb őrülete, az inzulininjekcióval való fogyás. Az igazság az, hogy a súlyvesztést sajnos nem szabad sürgetni, és ha szeretnénk, hogy a mérleg kevesebbet mutasson, arra igenis időt és energiát kell áldoznunk, nem hagyatkozhatunk a szemfényvesztő megoldásokra.

Ennek ellenére szó sincs arról, hogy ne vethetnénk be néhány olyan hatékony, de biztonságos trükköt, aminek hála könnyebben búcsút inthetünk a plusz kilóinknak! Ilyen például a hagyományos kínai orvoslásból jól ismert akupresszúra, ami csökkenti a stresszt, javítja az emésztést és fokozza az anyagcserét is. Képzeld, vannak olyan nyomáspontok a testünkön, amelyek az étvágyunkra, illetve a vércukor-szintre is hatással lehetnek, úgyhogy nem árt ezekre is odafigyelned a rendszeres testmozgás és az egészséges étrend betartása mellett.

Az akupunktúrával ellentétben az akupresszúránál nem tűkkel, csak masszázzsal kell stimulálnod a kérdéses pontokat, szóval ez a módszer azoknak is ideális lehet, akiket a szúrások elriasztanak. A hagyományos kínai orvoslásban a test minden akupresszúrás pontja egy „meridiánnak” nevezett energiapályán található. Ezeket a meridiánokat a test különböző szervei szerint nevezik el: ezeken keresztül áramlik az életerő (a csí), amelyeket a pontokon keresztül irányíthatunk. Minden akupresszúrás pontot az adott meridiánnak megfelelő betűkkel neveznek el, továbbá jelzik a helyüket az energiapályájukon.

A most következő akupresszúrás pontok befolyással lehetnek az emésztésre, az anyagcserére és a fogyásra is, ezért jó, ha memorizálod őket!

forrás: primipil/Getty Images Az akupresszúra csökkenti a stresszt, javítja az emésztést és fokozza az anyagcserét is.

Zusanli (ST36)

A zusanliról azt mondják, a felső has szerveire, az emésztést szabályozó paraszimpatikus idegrendszerre és a test általános energiájára van hatással: körülbelül hét és fél centivel a térdkalácsod alatt találod. Ha megvan, helyezd rá két ujjadat, és gyakorolj velük gyengéd, de határozott nyomást a pontra, aztán körkörös mozdulatokkal masszírozd azt két-három percig és ismételd meg ugyanezt a másik oldalon is.

Sanyinjiao (SP6)

A sanyinjiao az alsó has szerveivel és a paraszimpatikus idegrendszerrel van összefüggésben. Ez a pont körülbelül hét és fél centivel a belső bokacsont felett található. Ha kitapogattad, tedd rá egy-két ujjadat, aztán gyakorolj rá gyengéd, de határozott nyomást, masszírozd körkörös mozdulatokkal két-három percig, ezután válts a másik oldalra és ismételd meg ugyanezt!

Zhongwan (CV12)

A zhongwan a felső hasi szervekre, valamint az emésztéssel kapcsolatos szervekre (például a gyomorra) és a belekre van befolyással. Ezt körülbelül tíz centivel a köldököd felett leled meg, és két ujjadat kell ráhelyezned. Ügyelj arra, hogy ne gyakorolj túl nagy nyomást erre az érzékeny területre, de azért legyél határozott és masszírozd két-három pedig körkörös mozdulatokkal.

Renzhong (GV26)

Ha fel akarjuk venni a harcot az elhízással, akkor a renzhongra különösen nagy figyelmet kell fordítanunk, mert a stimulálása hatással lehet a súlyunkra. Ezt a pontot közel két centivel a philtrum alatt találod, ami nem más, mint az orrunk és az ajkunk között húzódó barázda. Helyezd rá az egyik ujjad, gyakorolj rá gyengéd, de határozott nyomást és masszírozd két-három percen át körkörös mozdulatokkal.

Xuehai (SP10)

A vércukor-szinttel és a cukorbetegséggel a xuehai elnevezésű pont hozható összefüggésbe, ami a térdkalács felett van, a combizom alsó részén. Erre is két ujjadat kell ráhelyezned, aztán ezekkel gyakorolj rá határozott, mégis gyengéd nyomást, masszírozd két-három percig körkörös mozdulatokkal és ismételd meg ugyanezt a másik térdednél is.