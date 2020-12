Amber Heard is szerepelhet a Karib-tenger kalózai női spin-offjában

Nyár óta tudjuk, hogy a Karib-tenger kalózai hamarosan teljesen új megvilágításban tér vissza. Akárcsak a Szellemírtók vagy az Ocean's 8 esetében, úgy itt is készül egy női spin-off, ami az eddigiektől teljesen független történet lesz, de a hangulat és a film világa megmarad. Ez azt jelenti, hogy nem tér vissza benne.

Azonban most úgy fest, hogy volt felesége, Amber Heard feltűnhet az új Karib-tenger kalózaiban. Válásuk, és a körülöttük zajló botrányok karrierjére rátették a bélyeget (a legújabb Harry Potter-filmből már ki is zárták), Amber esetében viszont ez kevésbé látszik, annak ellenére, hogy már petíciót is indítottak ellene a színész rajongói. A We Got This Covered külföldi lap szerint a színésznő jelenleg beszélgetéseket folytat Margot Robbie-val arról, hogy egy potenciális szerepben ő is szívesen játszana a spin-off filmben, ami most amúgy is az erős nőkre fókuszálna.

Hogy a stúdió mit gondol erről, nem tudni, egyelőre csak annyi biztos, hogy Margot-val beszélt az ötletről.

A spin-offok nem mindig aratnak nagy sikert, de sorozatok terén (is) láttunk már pozitív ellenpéldát!

