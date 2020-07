Tűkön ülve várjuk: Gyönyörű hollywoodi filmcsillag kapta meg az új Karib-tenger kalózai főszerepét

Hatalmas durranás volt A karib-tenger kalózai első pár része, ám az utolsó 4. és 5. komoly bukás volt. Hollywood azonban nem tudja még elengedni ezt a kalózos témát, ezért hamarosan elkészül a női verziója a filmsorozatnak.

A főszereplő már meg is van: az őrülten szexi és tehetséges lesz a kalózlány, akit többek között A Wall Street farkasából vagy a legújabb, Botrány című filmből ismerhetsz.

Korábban is szóltak már a hírek egy esetleges folytatásról:évek óta készül a Disney egy rebootra, méghozzá a Csernobil-sorozattal hatalmas sikert arató Craig Mazinnel. Ám most kiderült, a -féle verzió egészen más lesz: a The Hollywood Reporter szerint ez egy, az eddigiektől teljesen független eredeti történet lesz, és szinte biztos, hogy Johnny Depp nélkül.

A forgatókönyvíró állítólag a Christina Hodson lesz, aki egy korábbi, a Ragadozó madarak című filmjét is készítette. A producer ismét Jerry Bruckheimer lenne.

Kalózos téma egy vagány csajjal? Bennünket nagyon felcsigázott a dolog, főleg azért, mert tényleg imádjuk Margot filmjeit!

