Aláírásgyűjtésbe fogott a világ Johnny Depp miatt - Több mint 140 ezren követelik vissza a Legendás állatok 3. részébe

Legutóbb egy amerikai lapot perelt be, ugyanis „feleségverőnek” titulálták egy cikkükben, amely miatt több komoly munkájától is elesett. A #MeToo-mozgalom miatt ugyanis sok produkciós cég szeretné távol tartani magát azoktól az emberektől, akiknek akár csak említésszinten is felmerülhet a neve ilyen ügyekkel kapcsolatban. Ezt azonban a színész nem hagyta annyiban.

A perre volt feleségét is beidézték, sőt még hangfelvételek is előkerültek a sztár és Amber Heard házassága alatti időkből. Ám, ezek csak még jobban megerősítették a bíróságot abban, hogy a magazin nem állított hazugságokat, így Depp elvesztette a pert.

Lecserélték! Johnny Depp maga mögött hagyja a Harry Potter-univerzumot! Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ennek azonban csúnya következménye lett, ugyanis a Harry Potter franchise készítői megkérték a sztárt, hogy adja fel a Legendás állatok filmsorozat főgonosznak szerepét, ahol Gellert Grindelwaldot alakította - természetesen a teljes fizetéséért cserébe.

Pénz ide vagy oda, sem a színész sem pedig a rajongók nem érezték helyénvalónak a film készítőinek döntését, ezért többezer aláírást gyűjtöttek össze, hogy a színész visszakapja a munkáját. Több tweetben is azt lehetett olvasni, hogy bojkottálni fogják a filmet, ha a Warner Bros nem hallgat a nyilvánosságra.

A legfrissebb hírek szerint viszont már gőzerővel keresik Depp utódját és, ha minden igaz Mads Mikkelsen a legesélyesebb a szerepre.

Ha kíváncsi vagy a legszexisebb sztárpasikra 50 felett, akkor kattints a galériára!

Galéria / 15 kép Szexi sztárpasik 50 felett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria