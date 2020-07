Johnny Depp megosztotta, mi volt a legkegyetlenebb, amit Amber Heard tett vele

Csütörtökön állt bíróság előtt , aki évek óta pereskedik exfeleségével, Amber Hearddel. Bár először az a hír terjedt el a színészről, hogy bántalmazta egykori szerelmét, hamarosan lehullt a lepel arról, hogy Amber volt valójában az agresszív fél a kapcsolatban.

Többször is megütötte Deppet, sőt egy alkalommal a saját ágyukban végezte el a dolgát, amely annyira kiábrándította Johnnyt, hogy másnap adta be a válókeresetet. Sajnos a színész alkohol- és drogproblémákkal küzd, ezért nehezen tudja meggyőzni a bíróságot, még annak ellenére is, hogy rengetegen tanúskodtak arról, hogy valóban Amber bántalmazta őt. Többek közt Elton John és Penelope Cruz is kiálltak mellette.

A Karib-tenger kalózai sztárja a csütörtöki tárgyaláson exével közös nyaralása is szóba került, ekkor mondta el, mi volt számára az egyik legkegyetlenebb kínzás, amit Amber elkövetett.

Úgy fest, hogy sosem kerül pont Johnny Depp és Amber Heard kálváriájára - Kínos részletek derültek ki Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Amber állítása szerint 2014-es nyaralásuk alatt Johnny megtámadta őt, mert elvonási tünetei voltak, ugyanis épp igyekezett megszabadulni Roxicodone függőségétől. A színész elismerte, hogy tényleg épp lejövőfélben volt a fájdalomcsillapítóról, de tagadja, hogy valaha is rátámadott volna a nőre. Johnny szerint Amber pont, hogy rendszeresen visszaélt a gyógyszereivel, direkt nem adta oda vényre kapható tablettáit, amikor nyaralni voltak, és ezzel kínozta. Nem csak az erős fájdalomcsillapítót, mást sem.

A földön feküdtem, és vonyítva kérleltem, hogy adja oda a gyógyszereimet, mert szenvedek, de nem tette. Ez volt az egyik legkegyetlenebb húzása - mondta a bíróságon a színész.

Amber Heard ügyvédje azzal védte a nőt, hogy nem adhatta férjének oda a gyógyszert, hiszen épp leszokóban volt, ráadásul receptje sem volt hozzájuk, csak megszerezte azokat.

Vanessa Paradis fiatalkori hasonmása Johnny Depp fiának új szerelme Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Rengetegen várják kíváncsian, mikor ér véget a két híresség pereskedése, és hogyan kerül pont az ügyre.

Ha kíváncsi vagy a botrány előzményeire, a galériában láthatsz néhány képet róla.

Galéria / 8 kép Tovább gyűrűzik a Johnny Depp-botrány Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria