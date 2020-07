Depp-nél azonban akkor telt be a pohár, amikor exneje azzal vádolta meg, hogy többször is bántalmazta kapcsolatuk alatt. A Karib-tenger kalózai sztárja ezt nem is hagyta annyiban, ezért tavaly novemberben Heardot rágalmazásért, míg a The Sun nevű lapot becsületsértés miatt perelte be. Állítása szerint, ugyanis valótlan dolgot hoztak le róla az újság hasábjain, amely kihatással volt a munkájára és több kapcsolatára is.

Az egykori álompár ügye most viszont új szakaszba ért, mivel tegnap hivatalosan is megkezdődött a tárgyalás, ahol a két színész kapcsolata is górcső alá került, méghozzá a legkínosabb részletekig. Depp továbbra is tagadja, hogy valaha fiatal nejéhez ért volna egy ujjal is, amelyet első felesége, Vanessa Paradise és barátai: Penelope Cruz és Elton John is alátámasztottak tanúvallomásaikkal. Egybehangzóan azt állítják, hogy sosem emelne kezet egy nőre, illetve nála kedvesebb és emberségesebb férfit keresve sem lehetne találni.

forrás: gettyimages

Azóta természetesen arra is fény derült, hogy a pár házasságában nem is a színész, hanem Amber volt a bántalmazó fél, aki többször is megütötte Depp-et, sőt egy alkalommal a saját ágyukban végezte el a dolgát, amely annyira kiábrándította a sztárt, hogy másnap adta be a válókeresetet.

Ugyanakkor mivel több kép és felvétel is bizonyítja, hogy a színésznek alkohol- és drogproblémái voltak, most sem lesz könnyű dolga meggyőzni a bíróságot az igazáról.

