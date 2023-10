6 tipp, hogy miként lehet a sétából hatékony edzésmódszer is

Szuper ötlet, ha gyalog jársz dolgozni, nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem az egészséged és a fittséged megőrzése érdekében is. És ha minden nap akár kétszer 20-30 percet töltesz sétával, akkor akár közel napi 60 percet töltesz aktívan, ami azt jelenti, hogy minden nap egy órát sportolsz. Bizony, azzal, hogy csak eljutsz egyik helyről a másikra. És teheted mindezt magas sarkú bokacsizmában, szűk szoknyában is, még úgy is hatásos! Hogy miként? Máris megtudhatod!

Az első és legfontosabb, a helyes testtartás: mindig húzd ki magad, feszítsd meg a farizmokat, húzd be a hasad, told előre a mellkasod, engedd le a vállaidat, de feszítsd a karokat. Ezzel egy statikus, mégis aktív helyzetbe kapcsolod a test minden egyes izmát, elsősorban azokat a belső, és mélyizmokat, amiket nagyon ritkán és nehezen tudunk csak megdolgoztatni.

Figyelj a légzésre, ami legyen mindig egyenletes, és mély, nyolc ütemen keresztül mindig számolj el háromig, amikor belélegzel, majd nyolcig amikor ki, az utolsó kettő pedig legyen erőteljes kilégzés. Azáltal, hogy aktív lesz az oxigénfelvétel, gyorsabban égnek a kalóriák is.

Soha nem indulj útnak tele hassal, legalább 20-30 percet várj az utolsó falat után, mielőtt útra kelsz, különben csak azon találod magad, hogy elnehezült hordóként próbálod magad utolérni, miközben a hányinger gyötör.

Mindig legyen nálad fél liter víz, hiszen ahogy sport közben, úgy a tempós séta közben is fontos a folyadékpótlás. Csak pár kortyot is, de folyamatosan hidratálj.

Növelheted a tétet bevásárlószatyrokkal, könyvekkel kitömött hátizsákkal, vagy épp ásványvizes palackokkal, ilyen esetben még jobban dolgoznak majd a váll-, hát-, és karizmok, de a helyes testtartásról még a plusz súlyok ellenére se feledkezz meg, különben csúnya derékfájás lehet a következménye.

Még egy tipp extra motivációnak: ha a fentiek még nem győztek volna meg eléggé arról, hogy miért is érdemes gyakran a lábaidat választani a busz, a villamos, vagy épp a kocsikulcs helyett: egy óra tempós sétával akár 4-500 kalóriát is elégethetsz!

Jön az év egyik legszebb időszaka, a színes ősz, amikor az erdő meseszerű színekkel vár, így ha nincs kedved a városban trappolni, akkor irány hétvégente a legközelebbi panorámaösvény. A kutyasétáltatás is számít!

