Napi horoszkóp május 2.: az Ikrek rátermettségüket bizonyíthatják, a Mérlegek bizalmával visszaél egy bizonyos személy

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 2.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében kezded elveszíteni a türelmedet egy bizonyos projekttel kapcsolatban, úgy érzed, hogy abszolút nem halad előre az ügy, amelyet szeretnél már végre lezárni. Türelmetlenséged okán az is megfordul a fejedben, hogy egyszerűen feladod az egészet, nem vesztegeted tovább az időd, inkább új kihívás után nézel. Amennyiben azonban most feladod, valószínűleg hosszú ideig bánni fogod, hogy nem volt benned annyi kitartás, amely ahhoz kellett volna, hogy megadd magadnak a győzelem esélyét. Lehet, hogy most nem haladnak turbósebességgel a dolgok, de hidd el, jó időben, jó helyen fog nagy lendületet venni az egész. Addig pedig igyekezz tartani magadban a lelket!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a hét második felében mindenáron szeretne utat mutatni neked, egyszerűen ugyanis nem tart hozzáértőnek abban az ügyben, amelyben neked kellene a gyeplőt tartanod. Téged azonban az a fajta viselkedés roppant módon idegesít az, amit az illető csinál, nem tudsz megfelelően koncentrálni, ennek köszönhetően egyre többször hibázol, alátámasztva az érintett személy állításait. A saját érdekedben igyekezz tehát megállítani, próbáld megértetni vele, hogy az eredmény nem attól fog majd jönni, hogy mintegy idegesítő piaci légyként zümmög a füledbe. Összpontosíts azokra a dolgokra, amelyekre eddig nem tudtál eddig koncentrálni, zárj ki minden zavaró tényezőt és menj előre a kitűzött célod felé!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú felkészülés után a hét második felében végre lehetőséget kapsz arra, hogy megmutasd, mire is vagy képes, hogy mi az, amin egészen mostanáig dolgoztál. Nagy büszkeséggel tölt el a tudat, hogy az általad felmutatott eredmény nagy elismerést vált ki a környezetedből. Igyekezz a dicséreteket begyűjteni, ugyanakkor próbálj szerény maradni, hisz a siker okozta megrészegedés elveheti a józan ítélőképességedet. Teljesen elégedetten adhatod át magad ezután olyan programoknak is, melyek pihentetőek. Ma már csak olyasmivel foglalkozz, amely örömmel tölt el és nem teherként éled meg!

RÁK (június 22-július 22)

Ugyan ez egy rövid munkahét, tegnap még pihenhettél is, ma azonban valahogy olyan érzésed van, hogy már semmiféle maradandót nem tudsz alkotni, ugyanakkor a befejezetlen feladatok ott lebegnek körülötted, így tehát nincs választásod, mint megrázni magad és mihamarabb nekifutni a folyamatban lévő ügyeknek. Hidd el, sokkal felszabadultabb leszel te is, amennyiben nem maradnak lezáratlan dolgok, amelyek később bajba sodorhatnak. Ha sikerült mindent maradéktalanul lezárnod, akkor igyekezz csakis a pihenésre koncentrálni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy számodra elég rejtélyes ügyben derülnek ki meglepő részletek a hét második felében, olyasfajta dolgokrol szerzel tudomást, melyekről korábban fogalmad sem volt, ám abszolút izgalommal töltenek el, hisz sejtésed szerint sok pozitívumot rejthet a dolog. Egyelőre ne verd nagy dobra az ügyet, csak azokkal a személyekkel oszd meg, akikben vakon megbízhatsz, mert ha esetleg mégsem úgy alakul a szituáció, ahogy most kinéz, az elég kellemetlenül érinthet, ha számon kérik rajtad. Csak menj tovább az úton, mert a sűrű bozótosból kikerülve, igen nagy sikereket érhetsz el!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felére olyasfajta célkitűzéseid vannak, amelyek igen komolyak, elérésükhöz nagyobb áldozatokra is szükséged lehet. Mivel azonban számodra igen fontos ügyről van szó, épp ezért elszántan mész előre és ez lesz az a hozzáállás, amely segíthet az úton. Csak menj előre, felszegett fejjel, a váratlan fordulatokra is felkészülve és akkor nem lehet gond. Bátran fuss neki a nagyobb akadályoknak is, hiszen ezek által válsz még erősebbé. Ne félj semmitől, nem a legyőzhetetlennel küzdesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki csalódást okoz a hét második felében, olyasformán él ugyanis vissza a bizalmaddal, amire legrosszabb rémálmodban sem gondoltál. Mivel az őszinteség híve vagy, épp ezért egyetlen percig nem kell véka alá rejtened az érzéseidet, gondoskodj róla, hogy az illető személy tőled tudja meg a véleményedet. Ne okold magad azért, hogy esetleg a naivitásodnak estél áldozatául, hiszen azt, hogy ki és miképp viselkedik, az egy tőled teljesen független dolog, befolyásolni pedig egyáltalán nem tudod. A mostani szituációból vondd le a megfelelő konzekveciát, majd a leckét egyszer, s mindenkorra megtanulva lépj tovább!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy véletlen botlás következtében hirtelen olyan ítélkező tekintetekkel találkozol a hét második felében, amelyekkel nem is igazán tudsz mit kezdeni. Mivel nincsen tökéletes ember a Föld nevű bolygón, épp ezért te sem vagy tévedhetetlen, mindenképp állj tehát ki magadért és tudasd az érintettekkel, hogy ez most így sikerült, sajnálod, legközelebb másféle útvonalat választasz majd, ezzel együtt azi ban senkinek nincs joga és felhatalmazottsága arra, hogy ilyenformán ítélkezzen feletted. Ha belátó közösség tagja vagy, akkor a nézeteltérés rendezése nem jelent majd gondot. Van ilyen, ne szégyelld magad!

NYILAS (november 23-december 21)

A munkatársaid komoly kérdésben kérnek állásfoglalást tőled a hét második felében, amelyben perdöntő lehet az álláspontod. Épp ezért racionálisan végiggondolva az egész helyzetet, a következményeket is mérlegelve úgy mondd ki a végszót, hogy az lehetőség szerint mindenkinek jó legyen és ne vegyenek rossz irányt a dolgok. Biztosan lesznek olyanok, akik kételkelkednek majd benned, ezért amennyiben fontosnak tartod, hogy mások mit gondolnak rólad, ne sajnáld az időt arra, hogy a logikád levezetve elmagyarázd az álláspontod. Megéri néha belemenni a részletekbe is, mert sok esetben abban rejlik maga, a megoldás is!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében olyan fordulat következik be egy számodra fontosnak tartott ügyben, amely azonnali beavatkozást igényel, illetve neked kell topon lenned ahhoz, hogy megmentsd a helyzetet. Tulajdonképp a felelősség terhe az, ami kissé megijeszt, hirtelen nem is igen tudod, hogy mitévő legyél, épp ezért kezdesz furcsa, érhetetlen manőverekbe, mellyel azt éred el, hogy még közelebb kerülsz a szakadék széléhez. Mivel a tapasztalat megvan benned ahhoz, hogy nehezebb szituációkat is megoldj, épp ezért rázd meg magad és igyekezz a tőled telhető legtöbbet kihozni a helyzetből. Menni fog, csak hinned kell magadban!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rég nem látott ismerőssel kapcsolatban kapsz aggasztó híreket a hét második felében, amelyek nem hagynak nyugodni ugyan, ám mivel a legutóbbi alkalommal elég viharosan váltatok el, nem tudod, hogyan reagálna megkeresésedre. Mivel azonban egyszerűen folyamatosan ott motoszkál a fejedben, épp ezért érdemes a kételyeidet és félelmeidet legyőzni és egy üzenetet küldeni neki, hisz soha nem tudhatod, vajon szüksége van-e bármiféle segítségre, avagy boldogul egyedül is. Mindenesetre biztosan értékelni fogja az érdeklődést és ha segítséget nem is igényel, legalalább megtudhatod, hogyan alakul a sorsa, amellyel a te lelked is megnyugvásra találhat.

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felére az az érzésed, hogy egy végeláthatatlan feladattal küzdesz, melynek se eleje, se vége nincsen, te pedig iszonyúan bele vagy már fáradva az egészbe. Ennek köszönhetően teljesen kimerülten, frusztráltan mész előre, az azonban meg sem fordul a fejedben, hogy egyetlen percre feladd az egészet, hiszen akkor kárba vész az eddig befeketetett energiád. Mindemellett segítség csak út közben érkezhet, épp ezért igyekezz túllendülni a holtponton, vegyél egy utolsó nagy levegőt és menj tovább, mert még az is lehet, hogy közelebb vagy az eredetileg kitűzött célodhoz, mint azt gondolnád!