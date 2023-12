A hasra hízás legmeglepőbb okai - 4 tipp, hogy leszámolj a makacs zsírpárnákkal

Közismert tény, hogy a túlsúly óriási rizikófaktort jelenhet az egészségünkre, mert megnöveli számtalan súlyos betegség kialakulásának kockázatát. A hasra hízás következtében magas lehet a vérnyomásunk és a zsírpárnák a pocakon szívbetegséghez, szívrohamhoz, stroke-hoz, 2-es típusú diabéteszhez, asztmához, mellrákhoz, vastagbél rákhoz, demenciához vezethetnek, éppen ezért életbevágóan fontos, hogy időben megszabadulhass tőlük! Ám ahhoz, hogy leszámolhass a makacs zsírpárnákkal, először is tudnod kell azt, hogy mi miatt alakulhatnak ki a hasadon. Ennek van pár meglepő oka!

Egészségtelen étrend

Ha az étrended tele van magas kalóriatartalmú, de alacsony tápanyagtartalmú ételekkel, az súlygyarapodással és a hasi zsírpárnak megjelenésével járhat, mivel több kalóriát fogyasztasz, mint amennyit elhasználsz. A magas cukortartalmú-, és a feldolgozott élelmiszereket az elhízás legfőbb okai között tartják számon, mert lelassítják az anyagcserét és hátráltatják a zsírégetést. A gyorséttermi kajákban, a pékárukban vagy a kekszekben található transzzsírok hatására gyulladás keletkezhet a szervezetedben, és túlsúly kialakulásával fenyegetnek, ezért teljes kiőrlésű élelmiszerekkel, egyszeresen telítetlen zsírokkal és többszörösen telítetlen zsírokkal kell helyettesíteni őket. Kerüljön a tányérodra sok gyümölcs, zöldség, illetve sovány fehérje is!

Mozgáshiányos mindennapok

Szuper, ha megreformálod az étrendedet, azonban a helyes táplálkozás mellett rendszeres testmozgásra is szükséged van ahhoz, hogy búcsút inthess a zsírpárnáknak a hasadon. Ha kevesebb kalóriát égetsz el annál, amit beviszel, a szervezeted a többletet zsírként tárolja, úgyhogy a fizikai aktivitás hiánya az elhízás és a testzsírszázalék növekedésének elsődleges kockázati tényezője. Az ülőmunkát végzők kifejezetten nagy veszélynek vannak kitéve, úgyhogy, ha órákig a laptopodon dolgozol, akkor különösen oda kell figyelned arra, hogy a mozgás a napi rutinod része legyen.

Túlzott alkoholfogyasztás

Ha a barátnőiddel vacsorázol, mindig koccintatok pár pohár borral vagy koktéllal? Időnként persze ez is belefér (például, ha éppen ünnepeltek valamit), de a túlzott alkoholfogyasztás számos egészségügyi problémát okozhat, többek között gyulladást a szervezetben és májbetegséget is. A szeszes italoknak ráadásul gyakran magas a cukortartalma, ami természetesen hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz. Igyekezz lecsökkenteni az alkoholfogyasztásodat!

Stressz és alváshiány

Feszült helyzetekben kortizol, azaz stresszhormon szabadul fel a szervezetünkben, ami az anyagcserénket is befolyásolja. Amikor idegesek vagyunk, hajlamosak vagyunk étellel vigasztalni magunkat, de az ilyenkor bevitt kalóriák a kortizol hatására zsírpárnákban ölthetnek formát a hasunkon. De fokozott táplálékfelvétellel járhat az is, ha a szükségesnél kevesebbet alszunk, mert emiatt is sokan bánatevésbe menekülnek. Szóval keresd meg azt a stresszoldó technikát, ami legjobban működik nálad: meditálj, próbáld ki a testet és lelket gyógyító jógát, vesd bele magad a felnőtt kifestőkbe, olvass vagy túrázz! Ez abban is segíthet, hogy éjszakánként nyugodtabban pihenhess, úgyhogy mindenképpen az előnyödre válhat!