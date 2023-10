A legfontosabb okok, hogy miért kerüld a feldolgozott élelmiszereket

A legfrissebb amerikai kutatások ugyanis olyan betegségekkel hozták összefüggésbe például a gabonapelyheket, vagy a zacskós készételeket, mint a szorongás, a depresszió, vagy épp az idegrendszer kognitív funkcióinak működése. Tény, hogy az Egyesült Államok lakosságának közel 60%-a fogyaszt napi szinten valamilyen feldolgozott élelmiszert, reggeliző pelyheket, csipszeket, kekszeket, fagyasztott sült krumplit, szeletelt kenyeret, vagy épp pizzát. Az ilyen jellegű ételekre általában jellemző, hogy nagyon jó ízük van, ez által újra, és újra meg is kívánja azt, aki egyszer már kóstolta. További előnyeik, hogy nagyon gyorsan lehet energiához jutni, amikor már nagyon éhes vagy, és köszönhetően a tartósítószereknek, a színezékeknek, az állagjavítóknak bárhol, bármikor kéznél lehetnek, ha épp szükséged lenne pár falatra.



Nos, a legtöbb problémát pedig épp ezek az előnyösnek vélt jellemzők okozzák. Ugyanis olyan alapanyagok kerülnek felhasználásra a gyártási folyamat során, amihez az emberi szervezet egyáltalán nincs hozzászokva. Ilyen például a kukoricaszirup, a hidrogénezett olajok, vagy épp a nagyon magas fruktóz tartalom. A táplálkozástudományi szakemberek szerint ezek a kémiai úton előállított vegyi anyagok olyan reakciókat képesek kiváltani az emberi szervezetből, amik hosszú távon az egészségünkre is káros hatással lehetnek.



Néhány évvel ezelőtt brazil tudósok osztályozták az élelmiszereket a feldolgozottsági faktoruk alapján, és négy kategóriát hoztak létre, ezek pedig a következők: feldolgozatlan, minimálisan feldolgozott, feldolgozott, és az ultra-feldolgozott.

Az első két besorolásba olyan alapanyagok kerültek, mint a gyümölcsök, zöldségek, rizs, a harmadikba kaptak helyez az olajok, a tejtermékek, bizonyos halak, és húsfélék, például a szalámik, a negyedikbe pedig konkrétan azok az élelmiszeripari gyártás során hozzáadott termékek, mint a színezékek, a mesterséges aromák, édesítő-, emulgeáló-, és tartósítószerek.

És épp ez az a kategória, amit egyáltalán nem volna szabad fogyasztanunk, a legtöbb zacskós, és készételben azonban mind megtalálható közülük valami. Nézd csak meg például egy gyorsfagyasztott lasagne hátoldalán a címkét...



Sajnos a kutatások azt is mutatják, hogy nem csak az Egyesült Államokban, de az Európai Unió tagállamaiban is borzasztóan magas a feldolgozott élelmiszerek fogyasztási aránya. A legáltalánosabb mellékhatások, mint az elhízás, a cukorbetegség, a szív-, és érrendszeri problémák, ízületi gyulladások, emésztési panaszok mellett pedig egyre inkább úgy vélik a kutatók, hogy az idegrendszerrel összefüggésbe hozható betegségekért is a helytelen táplálkozás a felelős.



Szóval érdemes egy alapos nagytakarítást tartanod a hűtődben, a kamrában, és a lehetőségekhez mérten kerülni az ilyen jellegű ételek fogyasztását az egészséged megőrzése érdekében. Ha például azzal kezded, hogy kiiktatod a felesleged szénhidrátokat,



akkor nézd végig a galériánkban, milyen alternatív ötleteket kaphatsz egy isteni vacsorához:

