3 perc alvás előtt: ezzel a néhány gyakorlattal gyorsan vékony, tónusos lábaid lesznek

A fitnesz edzők azt mondják, hogy a legfontosabb a kitartás a testmozgás során. Azonban legyünk őszinték magunkhoz: a napi testmozgás nem mindig olyan szórakoztató. Sokkal könnyebb az ideális alak elérésére törekedni, ha tudjuk, hogy az edzéseink nem vesznek igénybe sok időt, minél rövidebb, annál jobb. Igaz? Ez a háromperces gyakorlatsor, amit a híres amerikai sztáredző, Tracy Anderson fejlesztett ki, segít megszabadulni a térd és csípő közötti területen megjelenő zsírpárnáktól, amik még vékonyabb testalkatú emberek esetén is előfordulhatnak.

3 perces gyakorlatsor a tónusos, vékonyabb lábakért

Edzés helyszíne: az ágy

Edzés időtartama: 3 perc

Mikor végezzük el az edzést: ébredés után vagy lefekvés előtt

Gyakoriság: minden nap

Első gyakorlat: az elülső izmok edzése

A kiinduló helyzet: hanyatt fekve, karok lefelé a test mindkét oldalán. Emeld fel a lábaid úgy, hogy 90 fokos szöget zárjanak be a testeddel. Még ne hajlítsd be a térdeid. Pipáljon a lábfej. Most hajlítsd be a térded egymás után háromszor, majd térj vissza a kiinduló helyzetbe. Tartsd a térded összezárva, közben tartsd feszesen az alsócomb elülső részét. Ismételd meg 10-szer mindkét lábra.

Második gyakorlat: a hátulsó izmok edzése

Első feladatrész: A kiinduló helyzet fekvés - hanyatt fekve, lábak felemelve, lábujjak a test felé nyújtva. Tartsd a térded összezárva, majd jöhet három hajlítás. Ismételd meg 10-szer mindkét lábra.

Második feladatrész: A kiinduló helyzet ezúttal is fekvés - hanyatt fekve, lábak felemelve, kissé hajlítsd a térdeid. Ezután emeld a magasba először mindkét lábad összezárva, majd jöhet a feneked. Ez tulajdonképpen a jól ismert gyertyázás. Ismételd meg 20-szor.

Harmadik gyakorlat: a belső izmok edzése

Helyezkedj el hanyatt fekve, lábak felemelve és keresztben, a jobb láb a bal láb fölött van. Mindkét láb feszes és szorosan összezár. Hajlítsd be a térded oldalirányban egy „plié” mozdulat kialakításához, majd térj vissza a kiinduló helyzetbe. Tulajdonképpen háton fekve ülsz le „törökülésben”. Ismételd meg 10-szer a jobb lábaddal felül, majd 10-szer a bal lábaddal felül.

