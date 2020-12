A jógában az a csodálatos, hogy mindenkinek, edzőnek és nem edzőnek rengeteg előnyt tartogat: javítja a rugalmasságot, az izomerőt, segíti az koncentrációs képességet, csökkenti a feszültséget, a stresszt.

Ezt ismerte fel Rebecca Pacheco, aki 16 éves kora óta rendszeresen fut és jógázik, így számára a kettő már elképzelhetetlen egymás nélkül. Rebecca könyve, of Do Your Om Thing: Bending Yoga Tradition to Fit Your Modern Life atlétáknak lett kifejlesztve, és sokat foglalkozik azzal, hogyan érdemes a futással kombinálni a jógát úgy, hogy annak teljesítményjavító és süléseket csökkentő hatása érvényesülhessen.

Pacheco szerint a következő néhány gyakorlatot érdemes elvégezni akár futó, akár pihenőnapokon, ám ne csodálkozz, ha eleinte nem lesznek kellemesek, ha nagyon kötöttek az izmaid és ritkán vagy nem eleget nyújtasz. Viszont valahol el kell kezdeni - arra figyelj, hogy ne menj el addig, hogy fájjon, és próbálj itt is törekedni a fokozatosságra.

1. Lefele néző kutyapóz

A legfontosabb, hogy nagyon intenzíven nyújtja a vádlit, a csípőt, a combhajlítókat, és erősíti a vállakat. Fontos, hogy próbáld a sarkakat és a tenyereket is lenyomni a talajra, a fenekeddel törekedj felfelé, a karokat végig tartsd nyújtva, és próbáld megnyújtani a gerincedet.

2. Alacsony kitörés

Ez a jógapóz a kitörés egy olyan verziója, ami nagyon alaposan nyújtja a csípőhajlítókat és erősíti a combhajlítókat. Fontos, hogy tartsd a térded a boka felett, a hátul lévő láb lábfején támaszodj, a karokkal nyújtózz magasra, de a hátra homorítás is belefér. 10 légzésig tartsd a pózt!

