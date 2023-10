Itt a sütőtök szezonja! Mutatjuk a legfinomabb krémlevest, amit valaha elkészíthetsz belőle

Az őszi-téli szezonban kifejezetten jólesik az ember testének és lelkének a forró leves, ami számos áldásos hatással bír. Nemcsak a hidratál, de sportolás előtt is jól jön, a nátha és a vírusok ellen is felveszi a harcot, tele van vitaminnal, ráadásul még a súlyod alakulásában is szerepet játszik. Na de térjünk rá a lényegre: az ősz egyik legkedveltebb étele a sütőtök, aminek szintén rengeteg jótékony hatása van a szervezetre. Megéri rendszeresen fogyasztani, mert tele van antioxidánssal, segíti a májműködést, csökkenti a szív- és koszorúér betegségek kialakulásának esélyét és még rákmegelőző hatása is van. Ha mindez nem győzött volna meg, mert mondjuk nem annyira csíped az ízét, akkor sincs semmi veszve! Nem feltétlenül kell önmagában fogyasztanod, sütőtökkrémlevest is készíthetsz belőle, amiben más zöldségek is szerepet kapnak, így nem feltétlenül köszön vissza egy az egyben a tök íze. Nem lesz hozzá másra szükséged, csak néhány összetevőre és máris fogyaszthatod a legfinomabb őszi levest! Íme az elkészítési módja:

forrás: Unsplash/Tina Witherspoon

Recept Elkészítési idő: 1 óra

4 személyre Sütőtökkrémeleves Hozzávalók 1 db sütőtök

pár szem paradicsom

1 db lilahagyma

1 egész fokhagyma

3 db répa

só

bors

olaj

2 dl tejszín

1/2 l zöldségleves alaplé 1. lépés

Alaposan tisztítsd meg a zöldségeket, majd készíts elő egy nagy tepsit. 2. lépés

Vágd ketté a sütőtököt, magozd ki, majd az egyik mélyedésbe tett bele a paradicsomokat, a másikba pedig a lilahagymát felvágva. 3. lépés

Ezután vágd le a fokhagyma tetejét, hogy sütés után könnyebb legyen kinyomni a héjából, majd ez is mehet a tepsire. Tedd mellé a répákat is. 4. lépés

Locsold meg olajjal, sózd és borozd, majd told a sütőbe a tepsit 180 fokon nagyjából 45 percre. Tűpróbával ellenőrizd, hogy megsült-e már a sütőtök. 5. lépés

Amint a zöldségek elkészültek, turmixold össze őket úgy, hogy hozzáöntöd a 1/2 liter alaplevet is. 6. lépés

Ezután már csak annyi a dolgod, hogy lábasban felforralod és felöntöd egy kis tejsszínnel. 7. lépés

Tálald tökmaggal és pár csepp olívaolajjal és készíts hozzá pirítóst. Alaposan tisztítsd meg a zöldségeket, majd készíts elő egy nagy tepsit.Vágd ketté a sütőtököt, magozd ki, majd az egyik mélyedésbe tett bele a paradicsomokat, a másikba pedig a lilahagymát felvágva.Ezután vágd le a fokhagyma tetejét, hogy sütés után könnyebb legyen kinyomni a héjából, majd ez is mehet a tepsire. Tedd mellé a répákat is.Locsold meg olajjal, sózd és borozd, majd told a sütőbe a tepsit 180 fokon nagyjából 45 percre. Tűpróbával ellenőrizd, hogy megsült-e már a sütőtök.Amint a zöldségek elkészültek, turmixold össze őket úgy, hogy hozzáöntöd a 1/2 liter alaplevet is.Ezután már csak annyi a dolgod, hogy lábasban felforralod és felöntöd egy kis tejsszínnel.Tálald tökmaggal és pár csepp olívaolajjal és készíts hozzá pirítóst.

Itt pedig videón is megnézheted a krémleves receptjét

Ha még több recept is érdekelne:

Galéria / 4 kép 4 sütőtökös recept (nemcsak) őszre Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria