7 étel, amit TILOS újra melegíteni a mikróban: nagyon káros az egészségre!

A mikrohullámú sütő elképesztő módon megkönnyíti az életünket, hiszen pillanatok alatt felmelegíthetünk vele bármit, pár perc alatt készíthetünk benne popcornt az esti film mellé, ráadásul egyre több olyan étel vagy-, süteményrecept akad, amit mikróban is megcsinálhatunk: ezekhez sokszor mindössze pár összetevőre és néhány percnyi előkészületre van szükségünk. Van, aminek egyszerűen nem tesz jót, ha mikróban melegíted fel, mert romlik a minőségük tőle (ilyen mondjuk az előző napi pizza is), és vannak olyan ételek és italok is, amelyeket tilos betenned a mikróba (husit például nem szabad ebben olvasztani), különben ezek méreganyagokat bocsáthatnak ki, megolvadhatnak, megéghetnek, de akár fel is robbanhatnak. A tiltólistán szereplő tételeket ráadásul sokan előszeretettel melegítik mikróban: előfordulhat, hogy te is. Úgyhogy életbevágóan fontos, hogy csekkold a galériánkat – akár ki is ragaszthatod ezt az összeállítást a konyhádban -, hogy megóvd magad a balesetektől és a betegségektől! (És figyelj arra is, hogy SOHA ne nyomj rá a start gombra, ha üres a mikró, mert az tűzveszélyes lehet!)

Íme a tiltólista!

