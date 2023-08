A vacsorára fogyasztott ételeket általában nem szívesen ennénk meg ébredés után, azonban akad egy olyan kivétel, ami igenis erősíti a szabályt: Ugye veled is előfordult már, hogy félretettél pár szeletet az esti filmezéshez rendelt pizzából és feltálaltad azokat reggelire? És bár a pizza sokszor egyenesen a hűtőből, melegítés nélkül kerül a tányérunkra a korai órákban, azért tagadhatatlan, hogy jobb, ha nem hidegen falatozunk belőle. Sőt, valójában néhány pofonegyszerű trükk segítségével könnyedén elérheted, hogy olyan ízük legyen, mintha csak frissen a sütőből érkeztek volna az asztalodra. Először is: fontos, hogy soha ne pakold a pizzát a hűtőbe abban a dobozban, amiben kiszállították neked! Ahhoz, hogy megőrizd a szeletek frissességét, a lehető leglégmentesebben kell tárolnod azokat, például visszazárható műanyag zacskókban, vagy műanyag fóliába csomagolva. Ha erre odafigyelsz, már félig nyert ügyed van, de azért mutatjuk, hogyan melegítheted újra profin a másnapos pizzádat!

Állítsd be az air fryer hőmérsékletét 160 °C-ra, majd csúsztass egy szeletet (olaj nélkül!) az ételtartó részbe és melegítsd három-négy percig. Ezzel a módszerrel a sajt újra tökéletesen ráolvad a pizzára, a széle pedig ropogós lesz: azonban érdemes akár fél percenként-percenként csekkolnod, hogy éppen akkor vehesd ki az air fryerből, amikor tökéletes az állaga. (Joy-tipp: A vastagabb tésztájú pizzákat általában egy-két perccel tovább kell bent hagynod a készülékben.)

Melegítsd elő a sütőt 250-300 °C-ra, utána tégy egy alufóliával letakart, peremes tepsit a legalsó sütőrácsra, hogy alulról felfelé melegedhessen a pizzaszeletek, amit az említett néhány perc után tehetsz rá a tepsire és várd meg, ameddig a sajt izzani kezd. Ezzel a trükkel nemcsak a sajt fog finoman olvadozni, de még a tészta is roppanós lesz, szóval, ha igazi-pizzaélményre vágysz, megéri rászánnod néhány percet az „újra-sütésre”.

Íme a legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás: mindössze egy (lehetőleg öntöttvas) serpenyőre van szükséged hozzá. Dobj bele egy szeletet a pizzából, és közepesen alacsony fokozaton kezdd el melegíteni azt, anélkül, hogy lefednéd. Várd meg, míg a széle ropogósság válik (a zsír miatt csillogóan olvadozni kezdő sajt árulkodni fog erről), ezután önts néhány csepp vizet a serpenyőbe távol a pizzától, állítsd alacsonyabb fokozatra a lángot, fedd le a serpenyőt és hagyd benne a szeletet még egy percre.

