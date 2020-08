Egy szuper lifehack, hogy ezerszer tovább frissek maradjanak a gyümölcsök és a zöldségek a hűtőben

Imádjuk a friss, roppanós zöldségeket, gyümölcsöket, de sajnos ez az állapot sosem tart túl sokáig, ha csak bevágod őket a hűtőbe a vásárlás után.

Ám van egy remek trükk, amit ha eddig nem ismertél, most tényleg itt az ideje, legalábbis egy ausztál anyuka, Rachel, a Mums Who Cook and Bake oldal bloggere szerint. Rachael szerint a legeslegjobb módszer, ha a zöldséget, gyümölcsöt egy percig ecetbe áztatod, utána lemosod, és mehet is be a hűtőbe.

Rachel ezt a trükköt alkalmazza a bogyós gyümölcsöknél, ám az ecetezés utáni vizes átmosás után ügyel arra, hogy az ételek tökéletesen megszáradjanak, mielőtt hűtőbe kerülnek.

forrás: unsplash/Vegan Liftz

Rachel szerint az is remek ötlet, ha telerakod a megvásárolt gyümölcsökkel, zöldségekkel a mosogatót, teleengeded annyi vízzel, hogy ellepje őket, ebbe mehet az ecet, és áztatod őket picit. Ecet helyett akár szódabikarbónát is használhatsz - ez is segít elpusztítani a baktériumokat.

Jó kis trükk, ugye? Tényleg érdemes kipróbálnod, hiszen az ecet csodákra képes a konyhában!

