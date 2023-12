A napokban előkerült újra felkerült az RTL oldalára egy 11 évvel ezelőtti Fókusz adás, amelyben az akkor 25 éves Istenes Bence és a 18 éves először vallottak a kapcsolatukról. Gönczi Gábor úgy konferálta fel a bejátszást, hogy ez lesz a legkülönlegesebb kapcsolat, ami az X Faktor háza taján valaha kialakult, már ha lehet hinni a híreszteléseknek. A riport ugyanis éppen azért készült, hogy tisztázzák a pletykákat, amik mind arról szóltak, hogy az X Faktor versenyzője, Adél és a háttérműsor műsorvezetője, Bence összejöttek.

„Azt, hogy igazából mi van köztünk, azt nyilvánvalóan nem szeretnénk elmondani, azt szeretnénk megtartani magunknak” - jelentette ki a bejátszás elején Bence.

A pár nem tagadta, de nem is erősítette meg a róluk szóló pletykákat, az viszont mindenkinek átjött, hogy mennyire egy hullámhosszon voltak az elejétől kezdve. Adél korábban versenytársával, Nagy Szilárddal melegedett össze, amiről szintén készített riportot a Fókusz, és az énekesnő akkor is nagyon zavarban volt a kamerák előtt. Bence pedig előtte Kovácsovics Fruzsinával, illetve Nádai Anikóval alkotott egy párt.

forrás: RTL Sajtóklub Istenes Bence és Csobot Adél 2019-ben hazavihette a Nyerő Páros címet is.

Bence egyébként roppant tehetségesnek és szép hölgynek nevezte Adélt a bejátszásban, amibe még bele is pirult, Adél pedig szívtipróként emlegette Bencét. A teljes adást IDE kattintva tudod megnézni.

A pár egyébként az elmúlt évek alatt sosem tagadta, ha hullámvölgybe kerültek. Istenes Bence sosem tagadta, hogy szeret bulizni, míg gyakran maradt otthon a két gyermekükkel. A műsorvezető azt is elárulta, hogy nagyon féltékeny lett, amikor meglátta Adélt Hegyes Bercivel táncolni a Dancing with the Stars műsorában, de aztán rájött, hogy semmi oka az aggodalomra. Bence és Adél sok mindent megéltek az elmúlt 10 év alatt, nemcsak két gyermekük született, de egy ideig Németországba költöztek, most pedig itthon, a Balaton-felvidéken kezdtek új életet.

Ők is egy forgatáson jöttek össze:

